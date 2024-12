So viele Unfälle mit Pferden gab es laut Polizei im Landkreis Aichach-Friedberg

Eine 24-Jährige ist von einem Pferd auf der Koppel umgestoßen und dann überrannt worden. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Der Vorfall passierte am Sonntag in Dasing – und ist längst kein Einzelfall. Zahlreiche Statistiken weisen darauf hin, dass der Umgang mit Pferden und der Reitsport mit einem hohen persönlichen Risiko verbunden ist. Auch in der Polizeistatistik tauchen solche Fälle im Landkreis Aichach-Friedberg auf, wenn auch nur in geringer Stückzahl.

So erklärt das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Nachfrage, dass in den vergangenen Jahren Unfälle mit Pferden im niedrigen zweistelligen Bereich im polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem zu finden sind. Eine feste Kategorie „Pferd“ für statistische Auswertungen gibt es aber nicht. Trends lassen sich durch eine Recherche in dem System, so die Polizei, aber schon ableiten.

Polizei erfasst nur wenige Verkehrsunfälle mit Pferden im Landkreis Aichach-Friedberg

Dabei waren nur wenige Verkehrsunfälle mit Personenschäden und Sachschäden im Zusammenhang mit Pferden darunter. Die meisten Unfälle waren Stürze ohne Fremdbeteiligung, Pferdetritte oder Ausrutschen des Tieres. Nicht jeder Vorfall mit einem Pferd wird aber polizeilich erfasst. Ein Großteil der Fälle schlägt hier nicht auf, weil lediglich ein Arzt oder bei schlimmeren Fällen das Krankenhaus involviert sind, aber nicht die Polizei.