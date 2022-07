Programm, Poesie und Party im Friedberger Archivhof

Plus Als Auftakt zu "Kultur.Findet.Stadt" im Juli verwandelte sich der Friedberger Archivhof in ein Kindertheater, eine Stand-Up Bühne und ein Rock-Konzert.

Der Friedberger Veranstaltungssommer ist in vollem Gange. Bereits im Juni fanden unter der Initiative "Kultur.Findet.Stadt" der Stadt Friedberg vielseitige Events und Programmpunkte statt. Tausende genossen bei schönem Wetter die Fête de la Musique, bewunderten beim Sonnwend-Töpfermarkt im Stadtgarten die regionale Handwerkskunst oder inspirierten sich an einer Fotoausstellung im Wittelsbacher Schloss.