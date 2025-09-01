Großer Erfolg: 1700 Besucher beim Friedberger Musiksommer

Begeisterte Reaktionen von Publikum und Künstlern gab es auf den 24. Friedberger Musiksommer. „Wir haben den gestrigen Abend sehr genossen - nach diesem fulminanten Konzert danke ich euch für die perfekte Organisation“, hieß es zum Beispiel in einer Nachricht an das Organisationsteam der „Bürger für Friedberg“. Auch der Hornist Stefan de Leval Jezierski zeigte sich mehr als angetan: „Danke an alle für diese wundervolle Woche. Es war eine große Freude, für so ein dankbares und kenntnisreiches Publikum zu spielen.“

1700 Besucherinnen und Besucher kamen zu den fünf Veranstaltungen inklusive Kinderkonzert. Schon Wochen vorher war die Nachmtmusik im Schloss ausverkauft. Auch der Auftaktabend mit Jazz in der Rothenberghalle war mit 580 Zuschauern voll belegt. Die Organisatoren Anita und Gerd Horseling sowie Martha und Franz Reißner sowie die musikalischen Leiter Karl-Heinz Steffens und Michal Friedländer freuen sich aber auch über den enorm gestiegenen Zuspruch beim Familienkonzert mit über 200 Besucherinnen und Besuchern, so vielen wie noch nie. 265 kamen schließlich zu Matinee am Sonntag - 20 davon spontan, weil ihnen das Konzert „Von Brahms bis Carmen“ am Vorabend so gut gefallen hatte.

Friedberger Musiksommer 2025: „Besser geht es nicht!“

Franz Reißner sagt: „Alles in allem: Besser geht‘s nicht!“ Er freut sich über die Glückstränen im Publikum beim Auftritt der großartigen Jazzsängerin Jocelyn B. Smith ebenso wie über das Lob von Landrat Klaus Metzger, der laut Reißner von einer „Landkreis-Philharmonie“ sprach. Das Publikum stammte aus dem ganzen Landkreis, Nachbarlandkreisen sowie Augsburg; viele kommen seit Jahren - und viele gleich zu mehreren Konzerten.

Allerdings vermisst Altstadtrat Reißner seine aktuellen Kolleginnen und Kollegen. Einige, darunter 2. Bürgermeister Richard Scharold, Landrats-Vize Manfred Losinger und Kulturpflegerin Ulrike Sasse-Feile, seien zwar auf mehreren Konzerten. „Ansonsten kann man Stadträte aber an einer Hand abzählen.“ Auch die Zimmersuche ist nicht ganz einfach. Das Hotel zum Brunnen wurde voll belegt; zudem wurden zwei Ferienwohnungen angemietet, damit die Künstlerinnen und Künstler in der Stadt untergebracht werden könne, sodass sie Proben, Auftritte und Verpflegungsstation fußläufig erreichen können. 30 Helferinnen und Helfer sorgten dafür, dass dies alles reibungslos klappt.

Icon vergrößern Sie organisieren und leiten den Friedberger Musiksommer: Franz und Martha Reißner, Michal Friedländer, Anita Horseling, Karl-Heinz Steffens und Gerd Horseling (von links). Foto: Friedberger Musiksommer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sie organisieren und leiten den Friedberger Musiksommer: Franz und Martha Reißner, Michal Friedländer, Anita Horseling, Karl-Heinz Steffens und Gerd Horseling (von links). Foto: Friedberger Musiksommer

Ein kleiner Höhepunkt war die Übergabe der Goldenen Bürgermedaille der Stadt Friedberg an Karl-Heinz Steffens, Initiator und seit Beginn Künstlerischer Leiter des Musiksommers, durch Bürgermeister Scharold. 124 Konzerte hat Steffens seitdem bestritten. Zusammen mit den anfänglichen Weihnachtskonzerten wurden so 47.000 Besucher nach Friedberg geholt.

Nächstes Jahr steht ein Jubiläum an, der 25. Friedberger Musiksommer. Wer kommt und was gespielt wird, steht noch nicht fest. „Alle wollen gerne wiederkommen“, meint jedoch Gerd Horseling. Die Musiker schätzen die familiäre Atmosphäre sehr. Bereits festgelegt ist der Termin: 26. bis 30. August 2026.

Wer bereits früher hochrangige Musik hören möchte, kann sich schon jetzt Karten für die Konzerte im Rahmen des Friedberger Advents sichern. Dies sind:

Kammerkonzert im Schloss am Sonntag, 30. November, um 19 Uhr.

Bläser der Berliner Philharmoniker am Sonntag, 14. Dezember, ab 20 Uhr in St. Jakob.

Harmonic Brass in St. Jakob am Mittwoch, 17. Dezember, ab 19.30 Uhr.

Reservierung unter konzerte@friedberger-advent.de oder 0821/609299.