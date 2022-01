"Das Ehepaar aus dem Eis" berichtet vom Unfall am Weitmannsee

Sie wollen Dank sagen - und erklären, warum sie aufs Eis gingen: Das Ehepaar, das am Weitmannsee in Kissing gerettet wurde, erzählt seine Geschichte. Ein Protokoll.

Unsere Redaktion erhielt eine Woche nach dem Eis-Unglück Anfang 2021 einen anonymen Brief - Absender: "Das Ehepaar vom Weitmannsee". Die Eisrettung hat auch uns sehr bewegt - ebenso die ehrlichen Worte der beiden Menschen, die lieber ungenannt bleiben wollen. Daher geben wir sie hier als Protokoll wieder - einfach so, wie sie geschrieben sind. Die Polizei Friedberg hat die Absender für uns verifiziert.