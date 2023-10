Die Innenstadt braucht Betriebe mit Kundenfrequenz

Plus Der Rückzug von Rübsamen aus Friedberg ist ein schmerzlicher Verlust für die Innenstadt, hat aber wohl wenig mit der Qualität des Einzelhandelsstandorts zu tun.

Trotz der Nähe zu Augsburg ist die Friedberger Innenstadt in den vergangenen Jahren vergleichsweise unbeschadet durch den Strukturwandel gekommen. Zwar hat sich das Angebot an Waren und Dienstleistungen in den vergangenen Jahren verändert. Hohe Kaufkraft und ein guter Branchenmix sorgten aber dafür, dass es – anders als in anderen Orten vergleichbarer Größe – nur wenig Leerstände im Zentrum gibt. Das belegt die Befragung, deren Ergebnisse die Gesellschaft für Markt und Absatzforschung (GMA) kürzlich im Stadtrat präsentierte.

Das Aus für den s.Oliver-Store hat vermutlich weniger mit Problemen des Standortes Friedberg zu tun als mit unternehmerischen Entscheidungen, die den ganzen Textilhändler Rübsamen in wirtschaftliche Schieflage brachten. Massenware, die sich ebenso in Einkaufszentren wie der City-Galerie oder gleich im Internet finden lässt, passt nicht gut zu einem eher hochwertigen, individuell geprägten stationären Einzelhandel.

