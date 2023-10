Merching

18:00 Uhr

Giftige Blaualgen im Mandichosee: jetzt forscht die TU München

Plus Mehrere Hunde starben, die Lechstaustufe war monatelang gesperrt: eine seltene Blaualge sorgt hier seit 2019 für Schwierigkeiten. Das macht den See für Forscher interessant.

Für Vierbeiner und kleine Kinder kann sie tödlich sein, die giftige Blaualgenart "Tychonema", die 2019 erstmals am Merchinger Mandichosee, der Lechstaustufe 23, entdeckt und auch heuer wieder bei den turnusmäßigen Proben nachgewiesen wurde. Damals waren drei Hunde aus zunächst ungeklärter Ursache gestorben. Dann fand man die Blaualgen, bei denen es sich wissenschaftlich korrekt ausgedrückt um Cyanobakterien handelt. Die Nachricht sorgte für Aufsehen. Denn bisher galt diese Art nur in nordischen Gewässern als heimisch. Näheres soll nun ein Forschungsprojekt der Technischen Universität (TU) München herausfinden.

Dieses widmet sich unter dem Titel „CyanoBenToxII“ der Verbreitung giftiger Blaualgen in Bayerischen Seen. Gesundheitsminister Klaus Holetschek bewilligte dazu eine Förderung in Höhe von 312.000 Euro. Dazu sagte er beim Projektstart am Sonntag: „Die bayerischen Seen sind in vielfältiger Weise vom Klimawandel betroffen. Diese klimabedingten Veränderungen können nicht nur die Gewässerqualität beeinträchtigen, sondern auch die Gesundheit von Menschen und Tieren. Denn Blaualgen - also Cyanobakterien - sind Profiteure des Klimawandels und können unter bestimmten Bedingungen Gifte bilden, die bei Menschen und Tieren gesundheitsgefährdend sind.“

