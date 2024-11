Anwohner einbezogen: so darf an der Reifersbrunner Straße gebaut werden

Rund 13 Hektar groß ist das Wohngebiet nordöstlich der Reifersbrunner Straße, das der Markt Mering nachträglich in einem Bebauungsplan regeln möchte. Die ersten Schritte für das Verfahren liegen über zwei Jahre zurück. Inhaltlich hat sich seitdem einiges geändert. Denn auf die ersten Entwürfe gab es massive Einwände der Anwohner. Diese behandelte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. In einer neuen Fassung der Planung sieht Bürgermeister Florian Mayer die meisten Kritikpunkte gelöst. Die Beteiligung der Eigentümer lobt er als positiv.

