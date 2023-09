Mering

vor 18 Min.

Geschlossen vor Ende der Saison: Neue Schäden am Meringer Freibad?

Plus Seit einigen Tagen stehen Meringer am Freibad vor verschlossenen Türen, viele machen sich Sorgen. Das sind die Gründe für das vorzeitigen Saisonende.

Von Anna Katharina Schmid

"Warum hat das Meringer Freibad schon geschlossen?", diese Frage geisterte durch das soziale Netzwerk Facebook. Gerüchte kursieren, viele machen sich Sorgen über die beliebte Einrichtung. Die Saison geht offiziell noch eine Woche - und trotzdem stehen Besucherinnen und Besucher bereits vor verschlossenen Türen. Auf der Homepage schreibt die Marktgemeinde von Mängeln, die nach den starken Unwettern entdeckt wurden. Das Freibad ist über 60 Jahre alt, zuletzt beriet Mering sogar über einen neuen Standort, entschied sich aber für eine Sanierung. Was hat es mit den neuen Schäden auf sich?

Meringer Freibad nach Unwettern geschlossen

Nach den Unwettern hatte man Absenkungen am Boden des Schwimmbeckens entdeckt. Bürgermeister Florian Mayer besah sich die Unebenheiten, die nur bei ruhigem Wasser zu erkennen waren. "Ich bin kein Fachmann, aber das muss nichts Gravierendes sein." Das Freibad sei damals in Handarbeit gemauert worden, man wisse nicht einmal, welche Materialien verbaut wurden. Erst im Frühjahr wurde die brüchig gewordene Folie ersetzt, am Boden habe es bereits vor dieser Sanierung Einkerbungen und Rillen gegeben.

