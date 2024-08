Pizza, Papst und Pilgerhut

Rund 50.000 Jugendliche aus 15 Ländern auf dem Petersplatz in Rom. Davon 35.000 aus Deutschland - und mittendrin die Ministranten aus Mering und Steinach, begleitet von Pfarrer Stefan Markter und Pastoralassistent Sebastian Eble aus Mering. Schon bei der Bus-Abfahrt in Mering bekamen alle Pilgerhut und Pilgerpaket - und die Freude riesengroß.

Möglich wurde die große Fahrt auch durch die große Spendenbereitschaft in Mering und Steinach. Dadurch blieben die Reisekosten für die Jugendlichen mit jeweils 595 Euro noch moderat. Bereits die Fahrt hielt ein Abenteuer bereit: „Zuerst lagen wir gut in der Zeit – um 6 Uhr morgens, nur 200 Kilometer vor Rom – konnte der Bus wegen zweier abgenutzter Reifen nicht weiterfahren“, erzählt Ministrant Fabian Ortlieb aus Steinach. „Gut, dass wir unseren „Mini“-Kollegen aus Mering, Lorenzo, dabei hatten und er dolmetschen konnte.“ Trotz etwa fünf Stunden Zeitverlust war die gute Laune ungebrochen und die Minis noch pünktlich am Eröffnungsgottesdienst dabei.

Ministranten aus Mering und Steinach trotzen der Hitze

Am nächsten Tag ging es hoch hinaus: Trotz massiven Andrangs konnten die Ministranten nach 551 Stufen einen traumhaften Blick über die Ewige Stadt Rom genießen. „Unvergesslich!“, berichtet Quirin Oswald, der die Steinacher „Minis“ begleitet hat. Für Ministrant Fabian ein persönlicher der Höhepunkte: Der Besuch im Campo Santo Teutonico, einem Friedhof für Deutschstämmige in Rom mit einer Andacht rund um den Heiligen Petrus.

Icon Vergrößern Die Steinacher Minis mit ihrem Transparent kurz vor dem Papstgottesdienst in Rom. Foto: Matthias Hieke Icon Schließen Schließen Die Steinacher Minis mit ihrem Transparent kurz vor dem Papstgottesdienst in Rom. Foto: Matthias Hieke

Pfarrer Markter war schon mehr als 40 Mal in Rom. Er verrät angesichts der Hitze schmunzelnd, dass die Römer eine Redensart haben, die besagt: „Nur Hunde und Deutsche verbringen den August in Rom.“ Auch eine kleine Warnung gaben die Stadtwerke in Rom für diesen Abend heraus: Einwohner sollten möglichst nicht in der Innenstadt parken – mehr als 50.000 Ministranten treffen sich auf dem Petersplatz zur Papstaudienz. Für Pfarrer Markter, Sebastian Eble und die Minis der große Höhepunkt: Obwohl es schon 17 Uhr ist, ist es noch sehr heiß vor dem Petersdom. Gegen die Hitze mit Rettungsdecken und auch unter ihrem selbstgemachten Steinacher Transparent verborgen verfolgen sie gebannt die internationale Messe.

„Besonders schön war, dass wir es gemeinsam mit anderen „Minis“ sowohl aus unserer Pfarrei, unserem Bistum als auch Teilen der ganzen Welt erleben durften“, erzählt Lilith Weizenegger. Zwei mal fuhr der Papst ganz nahe an der Gruppe aus Mering und Steinach vorbei. Ob er dabei das Steinacher Transparent lesen konnte, ist ungewiss. Aber den Moment hat Lukas, einer der Steinacher Minis, in einem kleinen Film für alle festgehalten.

Ministranten aus Mering und Steinach wachsen als Gemeinschaft zusammen

Natürlich besichtigte die Gruppe einige römische Sehenswürdigkeiten. Und auch der Genuss typischen Essens wie Cacio e pepe, Spezial-Pizzen, Tiramisu oder Eis durften nicht fehlen. Außerdem durften die Jugendlichen das Abendleben in Trastevere und eine vom Bistum organisierte Andacht auf der Spanischen Treppe erleben. „Es hat einfach super zusammengepasst!“, fasste Pfarrer Markter zusammen, der glücklich war, einmal nicht nur vom Bistum aus alles zu organisieren, sondern auch beim gemeinschaftlichen Erlebnis in Rom dabei zu sein.

„Es war wirklich, als ob wir schon lange zusammen ministriert hätten, wir haben auch die Freizeit und die Abende gerne zusammen verbracht“, freut sich Quirin Oswald. Lilith Weizenegger ergänzt: „Eine ganz besondere Erinnerung für mich ist, dass vor allem wir Meringer Ministranten durch die gemeinsame Reise durch Rom mit den Ministranten aus Steinach eng zusammengewachsen sind und so eine tolle Gemeinschaft außerhalb und innerhalb unseres Glaubens mit nach Hause nehmen können“. Sie freue sich schon auf die nächste Wallfahrt und viele weitere Erlebnisse gemeinsam mit der Ministrantengemeinschaft.