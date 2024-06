Einmaliges Erlebnis: Ministranten bereiten sich auf Romfahrt vor

Plus Mit 35.000 anderen Ministranten macht sich demnächst eine Gruppe aus Merching aus dem Weg nach Rom. Zunächst hatte es nicht so ausgesehen, als könnte es mit der Fahrt klappen.

Alles begann für die Steinacher Ministranten, während sie Anfang des Jahres als Sternsinger unterwegs waren. Kurz zuvor hatten sie eine Mitteilung bekommen, dass dieses Jahr wieder eine ganz besondere Wallfahrt stattfindet: Die Ministrantenwallfahrt nach Rom zu der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa kommen. Mehr als 35.000 alleine aus Deutschland, um eine Woche gemeinsam in Rom zu verbringen.

Vom 29. Juli bis 3. August 2024 findet bereits die Ministrantenwallfahrt statt. Zum ersten Mal gab es sie 1962, seitdem wird sie fast alle vier oder fünf Jahre durchgeführt. Als Zeichen der Verbundenheit gibt es für die Ministranten, die 2024 aufbrechen, eine eigene Hymne, ein Logo und unter anderem auch spezielle Pilgerhüte. Ministrantin Johanna Gastl war sofort Feuer und Flamme – und konnte auch Oberministranten Fabian Ortlieb recht schnell überzeugen: Er fragte beim Bistum nach, ob es für die kleine Gruppe der Steinacher Minis klappen könnte, denn alle sind mit viel Einsatz seit vielen Jahren dabei. Doch zunächst gab es erst einmal eine Absage aus Augsburg und ziemlich enttäuschte Gesichter in Steinach: „Alle Plätze sind schon vergeben“, hieß es.