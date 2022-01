Mering

vor 19 Min.

Wechsel nach Mering bringt Veränderungen für Pfarrer Florian Markter

Plus Anfang 2021 war Florian Markter noch Jugendpfarrer in Augsburg, seit Herbst leitet er die Pfarreigemeinde St. Michael. Der Wechsel ging mit großen Veränderungen einher.

Von Heike John

Die Weihnachtskrippe in der Pfarrkirche St. Michael übte auf Florian Markter einen besonderen Reiz aus, als er Anfang des Jahres zum ersten Mal in Mering weilte. Nachdem ihm die Übernahme der katholischen Pfarrei in Nachfolge von Thomas Schwartz vorgeschlagen wurde, besuchte der 42-jährige Priester die Marktgemeinde zunächst einmal ganz privat. "Ich wollte mir in Ruhe ein erstes Bild von meinem möglichen Wirkungsort machen." Das segnende Jesuskindlein mit dem Münzeinwurf erinnerte ihn an seine Kindheit in Bad Wörishofen und das Gefühl von Vertrautheit signalisierte ihm: "Das könnte gut werden."

