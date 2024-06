Nach massiven Beschwerden der Eigentümer: Bebauungsplan doch anders

Plus Mering macht bei Bebauungsplan nordöstlich der Reifersbrunner Straße eine Kehrtwende. Viele strittige Vorgaben fallen weg. Doch es gibt weiter Kritikpunkte.

Pläne für ein großes Mehrfamilienhaus gaben vor mehr als zwei Jahren den Anstoß: Um den Charakter des über 13 Hektar großen Wohngebiets nordöstlich der Reifersbrunner Straße zu bewahren und die Nachverdichtung auf ein verträgliches Maß zu regeln, beschloss der Gemeinderat einen Bebauungsplan aufzustellen. Doch das Verfahren erwies sich als langwierig und schwierig. Gegen die ersten Entwürfe gab es massiv Gegenwind und kritische Stellungnahmen in großer Zahl. Jetzt soll das Verfahren noch einmal komplett umgekrempelt werden. Einige strittige Fragen bleiben aber offen.

Rechtsanwalt Gert Guggumos von der Kanzlei P3 riet in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Ortspolitikern dazu, ihre Planungsziele noch einmal gründlich zu denken. Er warnte davor, dass Entschädigungszahlungen fällig werden könnten, wenn sie Baurecht einschränken, ohne dass der neue Bebauungsplan eine städtebaulich schlüssige Begründung dafür liefere.