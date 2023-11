Mering

Simone Wolfe veröffentlicht einen neuen Band ihrer Fantasy-Reihe

Simone Wolfe veröffentlicht Band 2.5 "Marla - Die Gefährten". Sie sitzt bereits an Band vier.

Plus In „Marla – Die Gefährten“ der Meringer Autorin Simone Wolfe erzählen acht Gefährten das Geschehen aus ihrer Perspektive. Der vierte Band ist schon in Vorbereitung.

Von Heike Scherer

Seit drei Jahren beschäftigt sich die Meringer Autorin Simone Wolfe mit der Albe Marla und ihren Abenteuern. Drei Bände veröffentlichte sie in nur eineinhalb Jahren. Jetzt ist das nächste Buch erschienen. „Marla – Die Gefährten“ ist ein Zwischenband zum zweiten Buch. Marlas Begleiter und Begleiterinnen erzählen darin aus ihrer Sicht die Ereignisse rund um die gefährliche Reise zu den Drachen aus Band 2 „Das Erbe“. Dabei offenbaren sie einige Geheimnisse.

Positive Bewertungen für das neue Buch schon nach einer Woche

Der neue Band treibt nicht die Haupthandlung voran, sondern liefert Zusatzszenen und Hintergrundinformationen aus acht Erzählperspektiven. Bei den Leserinnen und Lesern kommt das gut an. „Tolle Ergänzung zur Reihe! Das Buch erzählt Szenen, als Marla nicht anwesend war und füllt damit Lücken zwischen den Ereignissen. Als Leser oder Leserin taucht man in eine Vertiefung der Charaktere ein“, schreibt eine begeisterte Rezensentin. Bereits kurz nach Erscheinen erhielt Simone Wolfe die ersten hervorragenden Bewertungen für ihr neues Werk.

