Das hat sich seit dem Erfolg bei „Höhle der Löwen“ bei Superpapier-Hersteller Kohpa getan

Wenig Platz braucht das stromleitende Spezialpapier Kohpa, um energieeffizient Wohnungen, Camping-Mobile oder künftig sogar Flugzeuge zu heizen. Entwickelt haben das innovative Material der Meringer Walter Reichel und sein Freund und Geschäftspartner Peter Helfer. Jahre an Arbeit haben die beiden investiert und etliche Rückschläge überwunden, um das Produkt auf den Markt zu bringen. 2021 konnten sie bei der TV-Sendung „Höhle der Löwen“ die Jury begeistern und gewannen gleich drei Investoren. Seitdem schreibt das Kohpa eine Erfolgsgeschichte. Was sich alles getan hat, das ist am Montag, 28. Oktober bei der aktuellen Folge der Sendung ab 20.15 Uhr auf Vox zu sehen.

