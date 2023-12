Tempo 30 in Mering: Hoffnungen haben sich zerschlagen

Plus Die nötige Gesetzesänderung auf Bundesebene ist gescheitert. Ohne Geschwindigkeitsbegrenzung im Meringer Zentrum drohen Eigentümern massive Lärmschutzvorgaben.

Tempo 30 wünschen sich die Meringer seit Jahren - vor allem im Zentrum aber auch an anderen Stellen. Doch wegen der strengen Vorgaben der Straßenverkehrsordnung war das bisher nicht möglich. Eine großangelegte Städteinitiative, bei der sich auch Mering beteiligte, kämpfte um eine Gesetzesänderung für mehr Entscheidungsfreiheit der Kommunen. Vor kurzem scheiterte diese jedoch im Deutschen Bundesrat. Bürgermeister Florian Mayer äußerte im Gemeinderat seine Enttäuschung über diese Entscheidung.

Das nahe gelegene Augsburg war vor gut zwei Jahren eines von sieben Gründungsmitgliedern der Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten". Mering schloss sich als eine der ersten Kommunen aus dem Umland rasch an. Inzwischen gehören der Initiative 1011 Kommunen mit Bürgermeistern fast aller politischer Couleur an. Ziel ist nicht, flächendeckend Tempo 30 einzuführen, aber Kommunen mehr Entscheidungsfreiheiten einzuräumen, weil sie mit den Gegebenheiten vor Ort am besten vertraut sind. Doch die Neufassung des Straßenverkehrsgesetztes scheiterte im Bundesrat - offenbar an den Stimmen einiger unionsgeführter Länder.