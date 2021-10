Mering will über Tempo 30 im Ort frei entscheiden

Plus Eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Zentrum wünscht sich Mering schon seit Langem. Doch bisher steht die Straßenverkehrsordnung im Weg. Das könnte sich ändern.

Geschäftsleute und Bürger in Mering fordern seit Jahren eine Verkehrsberuhigung für die Ortsmitte. Auf Initiative der örtlichen CSU hatte der Gemeinderat ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern 2015 sogar schon beschlossen. Doch laut der Straßenverkehrsordnung (StVO) sind dafür bestimmte Voraussetzungen nötig - und die waren in Mering nicht gegeben. So hob nach einigem Hin und Her das Landratsamt als übergeordnete Behörde 2017 den Beschluss wieder auf. Der Frust in Mering war groß.