Mering

vor 50 Min.

Merings mühevoller Weg zum Tempolimit in der Ortsmitte

Der Markt Mering möchte schon seit Jahren an der belebten Augsburger/Münchner Straße Tempo 30 ausweisen. Doch das ist gar nicht so einfach.

Plus Viele Kommunen scheitern an den hohen Hürden für Tempo 30. Mering kämpft dafür schon seit acht Jahren – und ist noch immer nicht am Ziel.

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Der Marktplatz und die Münchner Straße mit ihren Geschäften und Cafés – das ist das Herz Merings. Autos, Busse und Radfahrer schieben sich an den Läden vorbei. Das lädt nicht gerade zum Bummeln ein. Deswegen wünschen sich viele Bürgerinnen und Bürger ebenso wie die ansässigen Geschäftsleute eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Bis heute macht es die Straßenverkehrsordnung (StvO) unmöglich.

