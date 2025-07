Friedberg-Becher soll Müll vermeiden helfen

Ein Bier oder Aperol Spritz zum Mitnehmen, der beliebte „Coffe to go“: Getränke in Einwegbechern verschärfen das Müllproblem, gerade im Sommer und bei Veranstaltungen quellen die Müllkörbe über. Die Stadt Friedberg will etwas dagegen tun und schafft bis zu 20.000 Mehrweg-Becher an, die Gastronomen, aber auch Vereine, Kindergärten oder Schulen für Großveranstaltungen ausleihen können. Praktisch für die Käufer: Sie können den Becher bei einem Lokal mitnehmen und in einem anderen abgeben.

