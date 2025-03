Mehrweg: Bekommt die Stadt einen „Friedberg-Becher“?

Vor inzwischen sieben Jahren hat sich der damalige Stadtrat noch dagegen entschieden, ein Mehrwegbechersystem in Friedberg von städtischer Seite her einzuführen. In einem Antrag zum Haushalt 20218 forderte die Grünen-Stadtratsfraktion die Anschaffung von 1500 Mehrwegbechern. Damals wollte man jedoch den damit verbundenen Aufwand vermeiden. Inzwischen hat sich die Situation geändert: Der Ausschuss für Umwelt, Energie und Klimaschutz der Stadt hat sich nun einstimmig dafür ausgesprochen, ein Konzept für die Einführung eines „Friedberg-Bechers“ für die Gastronomie und größere Veranstaltungen wie das Altstadtfest zu erarbeiten. Der Stimmungswechsel kommt auch daher, weil ein Testlauf beim Familienfasching wohl als voller Erfolg bezeichnet werden kann.

