Die besten Veranstaltungen in Aichach, Friedberg und Umgebung 2025

Schon den Jahresurlaub vorgeplant? Nein? Dann haben wir hier eine kleine, aber feine Auswahl, auf welche Feste, Ausstellungen und Veranstaltungen Sie bei Ihren Planungen Rücksicht nehmen könnten. Denn im Wittelsbacher Land ist in diesem Jahr einiges geboten, darunter die Friedberger Zeit, das Pöttmeser Volksfest in „neuem Gewand“ oder die nachgeholte 100-Jahr-Feier der Trachtler in Merching.

April

Oldtimerschau: Im März oder April - der genaue Termin steht noch nicht fest - wird es eine Oldtimerschau in Aichach geben.

Schlemmermarkt: Der Schlemmermarkt wird am Samstag, 12. April, in die Innenstadt von Aichach locken.

Sisi-Ausstellung: Die neue Sonderausstellung im Sisi-Schloss ist ab 17. April zu sehen. Sie trägt den Titel „Schräge Vögel & andere Elefanten – Kaiserin Elisabeth und die Tierwelt“.

Wila und Streetfood-Festival: Die Gewerbeausstellung Wittelsbacher Land (Wila) findet vom 16. bis 18. Mai auf dem Volksfestplatz Aichach statt, verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Kühbacher Brauereifest: Das Fest beginnt immer an Christi Himmelfahrt, also läuft es heuer von Donnerstag, 29. Mai, bis Sonntag, 1. Juni.

Mai

Bemasa Frühlingswiesn: Das frühere Pöttmeser Volksfest geht von Freitag, 9. Mai, bis Montag, 12. Mai, erstmals unter neuem Namen über die Bühne.

Jubiläum in Schiltberg: Sein zehnjähriges Bestehen feiert der Burschen- und Madlverein Schiltberg von Donnerstag, 15. Mai, bis Sonntag, 18. Mai, mit einem großen Fest. Dann ist unter anderem Kabarett mit dem Keller Steff und Michi Dietmayr geboten.

Jubiläum bei den Paartaler Trachtlern in Merching: Die 100-Jahr-Feier fiel der Corona-Pandemie zum Opfer: Jetzt wird das große Jubiläum nachgeholt. Vom 16. bis 18. Mai gehen die Feierlichkeiten mit Gauheimatabend, Festumzug und dem Bieranstich mit Ministerpräsident Markus Söder.

Juni

Baarer Brauereifest: Gefeiert wird traditionell am Pfingstwochenende – heuer bedeutet das vom Donnerstag, 5. Juni, bis Sonntag, 8. Juni.

Pfälzer Weinfest: Das Pfälzer Weinfest auf dem Aichacher Schloßplatz steht vom 6. bis 9. Juni im Veranstaltungskalender.

Historien-Tage: Die historischen Tage auf Schloss Scherneck sind von Samstag, 7. Juni, bis Montag, 9. Juni.

Foodtruckfestival: Schlemmen und genießen für jeden Geschmack: Das Festival findet am Sonntag, 8. Juni, und Montag, 9. Juni, in Pöttmes statt.

Elfenfest in Blumenthal: Das Elfenfest ist ein Renner bei Familien. Es wird vom 13. bis 15. Juni in Schloss Blumenthal gefeiert.

Karibik-Night: Urlaubsfeeling und heiße Musik gibt es am Samstag, 14. Juni, in Todtenweis.

Töpfermarkt: Der 24. Sonnwend-Töpfermarkt findet am 14. und 15. Juni in Friedberg statt. Das Ausstellungsgelände im Stadtgarten wird am Samstagabend mit Flammtöpfen beleuchtet.

Fête de la Musique: Jedes Jahr zum Sommeranfang am 21. Juni findet in Friedberg das „Fest der Musik“ statt. Von Terrassen, Plätzen, Innenhöfen und Gastrobetrieben der Altstadt erklingt an diesem Tag Musik unterschiedlicher Genres.

Streetfood: Das Aichacher Streetfood-Festival findet vom 20. bis 22. Juni statt.

Kunstnacht: Die Aichacher Kunstnacht ist für Freitag, 27. Juni, geplant.

La Brass Banda bei der Feuerwehr: Das Jubiläum „150 Jahre Feuerwehr Rehling“ wird vom 26. bis 29. Juni groß gefeiert. In diesem Rahmen findet am Freitag, 27. Juni eine Polka-Party mit der Band La Brass Banda im Zelt auf der Festwiese an der Hambergstraße statt.

Open Air im Schloss: Die Schlosshof-Open-Airs in Friedberg haben sich zu Publikumsmagneten entwickelt. 2025 präsentieren am 27. Juni Boppin’B Rock’n’Roll & Rockabilly in allen Facetten, am 28. Juni kommen dann I Dolci Signori zur „Großen Nacht der italienischen Welthits“.

Future Fair: Nach der Premiere 2024 soll Future Fair am Sonntag, 29. Juni, erneut im Stadtgarten von Aichach stattfinden. Dann dreht sich bei der Nachhaltigkeitsmesse alles um Natur, Naturschutz und Ressourcenschonung.

Volksfest: Das Aichacher Volksfest wird von Mittwoch, 16. Juli, bis Sonntag, 20. Juli, gefeiert.

Musikfest Blumenthal: Vom 31. Juli bis 3. August bietet das Musikfest Blumenthal einen einfachen Zugang zur klassischen Musik.

Kühbacher Marktfest: Es findet im Juni statt, der genaue Termin ist noch nicht veröffentlicht.

Kissinger Brunnenfest: Nachdem das beliebte Fest 2024 wegen des Hochwassers ausfallen musste, findet es heuer wieder statt. Am Freitag, 27. Juni, und am Samstag, 28. Juni, füllt sich der Rathausplatz mit Ständen der Vereine, es gibt Musik und ein großes Essensangebot.

Juli

Pöttmeser Marktfest: Feiern in schönem Ambiente ist am Samstag, 5. Juli, angesagt.

Friedberger Zeit: Das nächste Altstadtfest wird vom 4. Juli bis 13. Juli 2025 stattfinden. ES startet um Freitagabend mit dem malerischen Einzug.

Open Air: Zwei regionale Bandgrößen kommen an das Freizeitgelände am Meringer Badanger. Die Dasinger Band Shout um Frontmann Hannes Anker wird am 11. Juli rocken und am 12. Juli gibt es mit der Presley Family eine ganz besondere Atmosphäre.

Kultursommer: Abwechslungsreich wird es beim Kultursommer auf Schloss Scherneck, unter anderem mit Kultursommer Martin Frank, Mittwoch, 16. Juli, sowie Martina Schwarzmann, Donnerstag und Freitag, 17. und 18. Juli

Aindlinger Marktfest: Das Fest wird am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juli, gefeiert.

Historisches Marktfest Inchenhofen: Vom Freitag, 25. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, findet in Inchenhofen das Historische Marktfest statt.

August

Reggae in Wulf: Heuer findet das 25. Reggae in Wulf statt, und zwar am 1. und 2. August.

Musikfest Blumenthal: Zum fünften Mal bringt in diesem Jahr das Musikfest Blumenthal klassische Musik zu den Menschen aufs Land: vom 1. bis 3. August.

Aichacher Stadtfest: Das Aichacher Stadtfest steht am Samstag und Sonntag, 2. und 3. August, im Jahreskalender.

Friedberger Volksfest: Das Volksfest feiert dieses Jahr ein Jubiläum und wird 75. Gefeiert wird vom 1. bis 10. August, wie immer mit Festzelt, Biergarten und Fahrgeschäften.

Musiksommer: 1900 begeisterte Besucher waren im vergangenen Jahr beim „Friedberger Musiksommer“ zu verzeichnen. Dieses Jahr findet das Highlight für Freunde von Klassik und Jazz vom 27. bis 31. August statt.

September

Kunsthandwerkermarkt: Am 6. und 7. September findet der Kunsthandwerkermarkt im und am Sisi-Schloss Unterwitteslbach statt.

Halbmarathon: 13 Prozent Steigung am Friedberger Berg können Hunderte Läuferinnen und Läufer nicht schrecken. Der Startschuss zum Halbmarathon fällt am Sonntag, 14. September.

Oktober

Herbst- und Gartentage: Schloss Scherneck wird von Freitag, 3. Oktober, bis Sonntag, 5. Oktober, zum Pilgerziel für Gartenfreunde.

Museumsnacht: Die Museumsnacht in Aichach ist für Samstag, 11. Oktober, geplant.

November

Kunst-Antik-Markt: Der Kunst-Antik-Markt findet am Wochenende 8. und 9. November im und am Wittelsbacher Sisi-Schloss statt.

Leonhardiritt: Die sehenswerte Traditionsveranstaltung findet am 9. November in Inchenhofen statt.

Aichacher Christkindlmarkt: Er steht vom 28. November bis 23. Dezember im Veranstaltungskalender. Der Alternative Christkindlmarkt ist am Sonntag, 30. November.

Waldweihnacht Mergenthau: Wie in den Jahren zuvor wird die beliebte Waldweihnacht auf Gut Mergenthau an allen vier Adventswochenenden stattfinden. Sie startet am Samstag, 29. November, und endet am Sonntag, 21. Dezember.

Dezember

Friedberger Advent: Er ist einer der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte der Region, bekannt auch für sein schönes musikalisches Rahmenprogramm. Termin ist 2025 voraussichtlich vom 2. bis 23. Dezember. Der karitative Markt rund um die Jakobskirche eröffnet zuvor am Donnerstag, 27. November. Er läuft bis einschließlich Sonntag, 30. November.

Das war der Januar

Ausstellung: Im Schloss-Museum ist noch bis 9. März die Ausstellung „Teddy erobert Friedberg“ zu sehen. Sie bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Führungen und Bastel-Workshops.

Ausstellung: Letzte Gelegenheit für die Ausstellung „Holz macht Sachen!“ im Stadtmuseum Aichach. Sie wurde bis zum 2. Februar verlängert.

Das war der Februar

Kabarett zum Weiberfasching: Das Duo Claudia Schuma und Irene Weber treten gemeinsam als „Die Puderdose“ zum Weiberabend 2.0 im Wittelsbacher Schloss in Friedberg auf.

Das war der März

Faschingsumzug Schmiechen: Der Faschingsumzug startet am Sonntag, 2. März, um 13.33 Uhr. Zuvor gibt es ein Rambazamba am Kirchplatz, danach eine Party im beheizten Zelt.

Faschingsumzug Griesbeckerzell: Am Sonntag, 2. März, wird der Faschingsumzug von Zell ohne See wieder tausende Närrinnen und Narren nach Griesbeckerzell locken. Tags zuvor, am Samstag, 1. März, sorgt die Paartalia für buntes Faschingstreiben auf dem Stadtplatz.

Familienfasching Friedberg: Am Faschingsdienstag, 4. März, startet der große Umzug wie gewohnt um 14 Uhr, anschließend finden auf dem Marienplatz die Kehrausparty mit Showprogramm und in der Garage Ost die Tiefgaragenparty statt.

Ostermarkt: Der Ostermarkt findet am Wochenende 22. und 23. März, im und am Sisi-Schloss Unterwittelsbach statt.