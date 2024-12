Friedberger Advent: Besucherstarke zweite Hälfte gleicht verregneten Start aus

Auch wenn die letzten Tage des Friedberger Advents überschattet sind vom Anschlag in Magdeburg, war der Andrang am Wochenende groß. Am Montag um 20.30 Uhr endet der Markt mit einer Lichtermesse in St. Jakob, die der Anteilnahme für die Opfer gewidmet ist. Wie ist die Bilanz der Veranstaltung, die zeitweise mit Regen und Wind zu kämpfen hatte? Das neu formierte Organisationsteam um Daniel Götz, Daniel Hirte und Luca Aschenbrenner vom Verkehrsverein zeigt sich auf Nachfrage unserer Redaktion rundum zufrieden mit der ersten Ausgabe nach der Wachablösung.

