Geldautomat gesprengt, Täter auf der Flucht

Am frühen Freitagmorgen um 2.57 Uhr haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) in der Ohmstraße gesprengt. Derzeit ist die Polizei vor Ort im Einsatz, die Täter flüchtig, teilen die Beamten mit.

Geldautomat in Mering gesprengt: Täter auf der Flucht

Der Geldautomat sei nach Angaben des Landeskriminalamts Bayern (LKA) mit Festsprengstoff gesprengt worden. Da das LKA in diesem Gebiet die meiste Expertise hat, hat dieses nun die Ermittlungen übernommen. Derzeit sind Einsatzkräfte vor Ort, um den gesprengten Automaten zu untersuchen. Es handelt sich um einen Geldautomaten der Spardabank.

Detaillierte Untersuchungen des Sprengstoffes sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des LKA in München stattfinden, ist schon jetzt bekannt.

Sprengung mit Festsprengstoff in Mering am Freitagmorgen

Derzeit ist noch vieles unklar. Die Polizei kann noch keine Auskünfte zu den flüchtigen Tätern geben. Auch ist noch nicht klar, ob Beute gemacht wurde. Sicher ist jedoch, dass der Automat nicht – wie häufiger in der Vergangenheit – mit Gas gesprengt wurde, sondern mit einem Festsprengstoff.

Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

Das LKA bittet im Fall des gesprengten Geldautomaten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann zu folgenden Fragen Auskunft geben?

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Mering verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Mehr Informationen folgen in Kürze.