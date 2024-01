Kriminalität

16:08 Uhr

Sprengstoff im Geldautomat: Wie Kriminelle Banken aus den Dörfern vertreiben

Plus Immer wieder sprengen Kriminelle Bankautomaten auf dem Land. Die Banken ziehen Konsequenzen, manche bauen ihre Automaten ab. Die Entscheidungen liefern Diskussionsstoff.

Von Christof Paulus

Lisa Miehle hat eine Menge Geld bei sich im Haus und ist darüber überhaupt nicht glücklich. Sie betreibt eine Tierarztpraxis in Ettenbeuren, dem größten Ortsteil der Gemeinde Kammeltal zwischen Günzburg und Krumbach; 1100 Einwohner, ein paar kleine Unternehmen, ein Gasthaus, einen Dorfladen gibt es hier, eine Post, eine Schule und einen Kindergarten – so ziemlich alles, was ein Dorf braucht. Und damit man schnell an Bargeld kommt, steht hier eben auch ein Geldautomat, und das im Vorraum von Miehles Praxis. Doch seit der im Juli 2022 einmal in die Luft gejagt wurde, will die Tierärztin ihn "gerne raushaben", wie sie sagt.

Der Automat in Miehles Vorraum ist nicht das einzige Ziel, auf das es Diebe in den vergangenen Jahren abgesehen haben. Immer wieder werden in Deutschland Automaten gesprengt, einst verstärkt vor allem in Nordrhein-Westfalen, inzwischen aber auch im Süden. In den vergangenen beiden Jahren detonierten alleine in Bayern rund 60 Sprengsätze in Geldautomaten, zwölf davon in Schwaben. Das Ziel: das Bargeld zu stehlen, das in den Automaten gelagert wird. Das Ergebnis: Während die Beute oft überschaubar ausfällt, weil in den Geräten selten Zigtausende Euro lagern, summieren sich die Sachschäden inzwischen auf mehrere Millionen. Und die Geldautomaten auf dem Dorf werden immer seltener.

