Verzwickte Erbschaften: Theaterpremiere in Hofhegnenberg begeistert

Auf der Bühne waren echte und vermeintliche Erben versammelt und das Publikum hatte einen Riesenspaß: Die Sing- und Spielgruppe Hofhegnenberg hat vor vollem Haus die Premiere der „Western-Schwestern“ von Bernd Kietzke, ihres diesjährigen Stücks, gemeistert. Zwölf Darstellerinnen und Darsteller zusammenzubringen und auf der kleinen Bühne im Steindorfer Gemeindehaus zu koordinieren, hatte alle Beteiligten herausgefordert.

Hofhegnenberg wird Schauplatz für Wildwest-Komödie

Die Wildwest-Komödie „Die Western-Schwestern“ spielt in einem unbekannten, staubigen Kaff, in dem rein gar nichts passiert. Eines Tages in ferner Zukunft soll dorthin einmal die Eisenbahn fahren, sodass mit Besuchern kaum zu rechnen ist. Aber plötzlich ist alles ganz anders. Eine Menge illustrer Gäste tauchen auf und stellen alles auf den Kopf. Im sehr heruntergekommenen Saloon der energischen Molly McDonalds (Tamara Fischer) und ihrer Tochter Milly (Ronja Reichlmayr) trifft sich alles. Das Testament eines gerade verstorbenen Revolverhelden soll geöffnet werden, bloß, wer etwas erben soll und vor allem was weiß zunächst niemand. Der Revolverheld soll Mollys Vater sein, aber das wäre ja viel zu einfach.

Es stellt sich heraus, dass es eine stille Teilhaberin gibt, die aus dem fernen New Orleans anreist: Lassie Laroque (Anna Ankner) ist Bordellbesitzerin und bringt gleich ihren Sohn und Revolverheld Snake (Martin Reichlmayr) sowie Kitty Fox, eine Auszubildende zur Animierdame (Stefanie Lidl) mit. Das Chaos perfekt macht der alte Trapper Old Daddle (Walter Fischer), der im Gasthaus von Molly McDonalds aufschlägt, gefolgt von der lispelnden Nonne Schwester Innozenzia (Marlene Schilling), die den aus dem Seniorenheim Geflüchteten wieder einfangen soll. Nun geht es rund im Saloon, denn nicht nur der geschäftstüchtige Notar und Bestatter „Der Vollstrecker“ (Andreas Letzel) hat überall seine Finger im Spiel. Sheriff „Slow“ (Korbinian Nottensteiner) und sein einfältiger Hilfssheriff Sam Shout (Kevin Bernhard) sind ohnehin sehr langsam und mit allem überfordert.

Icon Vergrößern Von links der Vollstrecker (Andreas Letzel), Milly (Ronja Reichlamayr) Molly (Tamara Fischer). Foto: Brigitte Glas Icon Schließen Schließen Von links der Vollstrecker (Andreas Letzel), Milly (Ronja Reichlamayr) Molly (Tamara Fischer). Foto: Brigitte Glas

Theatergruppe Hofhegnenberg begeistert das Publikum

Kleine Turbulenzen bringen immer wieder der schweigsame Indianer „Durstige Stille“ (Moritz Willis), der bei der Umsiedlung seines Stammes zurückgelassen wurde, und die gestrenge Lehrerin Emily Strong (Larissa Alscher) ins Spiel. Die Testamentseröffnung birgt dann so einige Überraschungen und ungeahnte Verwandtschaftsbeziehungen kommen ans Licht. Der alte Trapper „Old Daddle“ hat ein dunkles Geheimnis und so gut wie alle an der Nase herumgeführt. Aber es kommt auf: Revolverheld Snake und Wirtstochter Milly McDonald sind „Western-(Halb-)Geschwister“. Mit dem Erbe gibt es natürlich ein Happy End, wenn auch etwas anders als erwartet.

Das Publikum war begeistert. Die Sing- und Spielgruppe Hofhegneberg hat nicht nur mit ihrer Schauspielkunst, sondern auch mit ihren originalgetreuen und aufwendigen Kostümen überzeugt. Und es waren ungewöhnliche, aufregende und skurrile Rollen, in die die Laienschauspieler dieses Mal geschlüpft sind.

Info: Für die weiteren Aufführungstermine gibt es noch Restkarten unter hofer.theater@gmx.de oder 08202-7282641. Die Spieltage sind sowie Donnerstag, 2., Freitag, 3., Samstag, 4. und Sonntag, 5. Januar. An den Sonntagen ist Beginn um 18 Uhr und an den restlichen Abenden um 19.30 Uhr. Neue Spielstätte seit vergangenem Jahr ist das Gemeindehaus Steindorf.