Sing- und Spielgruppe Hofhegnenberg gastiert an neuer Spielstätte

Die Premiere des Stücks "Leg doch mal die Nonne um" findet ab dieser Saison im Steindorfer Gemeindehaus statt.

Weihnachtszeit ist Theaterzeit bei der Sing- und Spielgruppe Hofhegnenberg. Am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist Premiere. Das gesamte Ensemble, diesmal nicht weniger als zehn Darsteller, proben schon eifrig mit der Spielleiterin Anita Steinhart.

Probleme und Verwirrungen im Steindorfer Gemeindehaus

Ein Kloster hat eine alte Villa geerbt und Schwester Aurea (Ronja Reichlmayr) und Schwester Erbana (Tamara Fischer) sehen mal nach dem Rechten. Aber was finden sie dort vor? Einen angeschossenen Einbrecher (Walter Fischer). Aber ein Unglück kommt selten allein. Es kommen noch mehr ungebetene Gäste wie weitere Kriminelle (Sarah Fischer, Martin Reichlmayr und Andreas Bernhard) und nebenan campen noch Hippies (Korbinian Nottensteiner, Anna Ankner, Alexander Alscher und Larissa Alscher), die auch noch ihren Teil zu allen Problemen und Verwirrungen beitragen. „Leg doch mal die Nonne um“ heißt das Stück. Die Sing- und Spielgruppe Hofhegnenberg freut sich auf viele Zuschauer, die ab dieser Saison ins Steindorfer Gemeindehaus in der Schulstraße kommen müssen.

Das sind die Termine

Premiere ist am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember. Danach wird am Freitag, 29., und Samstag, 30. Dezember, und Freitag 5., Samstag 6., Sonntag 7., Freitag 12. und Samstag, 13. Januar gespielt. Beginn ist am Sonntag, 7. Januar, um 18 Uhr. An allen anderen Abenden hebt sich der Vorhang um 19.30 Uhr.

Karten gibt es per E-Mail unter hofer.theater@gmx.de oder per Telefon von Mittwoch bis Freitag 18 bis 20 Uhr unter Telefonnummer 08202/7282641.