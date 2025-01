Bald beginnt der Vorverkauf fürs Starkbierfest in Friedberg

Eigentlich waren es schlechte Nachrichten für die Stadtkapelle Friedberg: Vor eineinhalb Jahren fiel der Saal in der Wulfertshauser Gaststätte Metzger aus Brandschutzgründen als Veranstaltungsort aus. Doch daraus ist auch etwas Positives erwachsen. Denn der Umzug des Starkbierfestes in die deutlich größere Max-Kreitmayr-Halle im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. Bereits bei der ersten Veranstaltung in der neuen Lokalität konnten alle 400 Tickets verkauft werden. Und auch die restliche Organisation hat gut funktioniert, sodass die Stadtkapelle auch in diesem Jahr das beliebte Starkbierfest wieder dort ausrichten wird.

Starkbierfest in Friedberg: Stadtkapelle geht erneut in die Stadthalle

Los geht es erst Ende März, genauer am 29. März. Doch der Vorverkauf startet schon in wenigen Wochen. Ab dem 3. Februar sind die rund 400 Tickets verfügbar – und werden erfahrungsgemäß auch schnell weg sein. Denn das traditionelle Fest ist eines der Höhepunkte im Friedberger Veranstaltungskalender für alle Freunde von Blasmusik, kulinarischen Schmankerln und geselligem Beisammensein.

Icon Vergrößern Die Stadtkapelle unter Leitung von Andreas Thon sorgte 2024 für Stimmung im Saal. Foto: Edigna Menhard (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Stadtkapelle unter Leitung von Andreas Thon sorgte 2024 für Stimmung im Saal. Foto: Edigna Menhard (Archivbild)

Das Starkbierfest wartet mit altbekanntem Programm auf. Die Blasmusik der Stadtkapelle Friedberg sorgt für die richtige Stimmung – auch mit der Hilfe von bayerischen Schmankerln und Starkbier. Der Höhepunkt wird aber das Derblecken mit „Zwida & Wurzn“, die bereits zum dritten Mal beim Starkbierfest dabei sind und humorvoll die Friedberger Politik und Prominenz auseinandernehmen wird.

In Wulfertshausen passten 300 Gäste in den Saal

In den Jahren zuvor – noch in der Gaststätte Metzger – war Platz für lediglich 300 Gäste. Dafür war der organisatorische Aufwand für die Stadtkapelle deutlich geringer. Denn in der Stadthalle müssen sie sich nun selbst um Aufbau, Catering und Ausschank kümmern. Möglich ist das nur durch die große Anzahl an Freunde, Familie und Bekannte, die dem Verein bei dem Fest helfen. (AZ)

Die wichtigsten Infos Das Starkbierfest findet am Samstag, 29. März, in der Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg statt. Einlass ist um 18 Uhr; Beginn um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Der Vorverkauf startet am 3. Februar um 12 Uhr online über die Homepage der Stadtkapelle Friedberg oder telefonisch unter 0152-38602435. (AZ)