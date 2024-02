Friedberg

11:45 Uhr

Starkbierfest 2024 in der Kreitmayr-Halle: Das sind die Auswirkungen

Plus Die Stadtkapelle muss mit ihrem traditionellen Starkbierfest umziehen. Das bedeutet mehr Aufwand bei der Organisation. Die Gäste sollen davon nichts spüren.

Von Bill Titze

Die Nachricht sorgte im vergangenen Jahr für Aufregung in Friedberg: Der Saal der Gaststätte Metzger in Wulfertshausen steht aus Brandschutzgründen seit diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. Für viele Vereine hieß das, dass Ausweichmöglichkeiten gefunden werden mussten. Das Starkbierfest der Stadtkapelle findet daher zum ersten Mal in der Max-Kreitmayr-Halle statt. Wie der Verein die Umstellung erlebt hat – und welche Herausforderungen mit dem Umzug verbunden sind.

