Birgit Geier tritt für die FDP zur Wahl an – vor allem aber für die Demokratie

Einen seriösen, ernsten Blick solle sie aufsetzen – das war die Ansage an Birgit Geier beim Fotoshooting für die Wahlplakate der FDP. Seriös ja, aber ernst? Das passt nicht zu der 57-Jährigen, die viel lieber lächelt. Deshalb lächelt sie nun auch auf den Plakaten, die in den Landkreisen Aichach-Friedberg und Augsburg im Vorfeld der Bundestagswahl am 23. Februar hängen. Denn als Direktkandidatin der FDP im Wahlkreis 252 Augsburg-Land, zu dem auch 16 von 24 Kommunen aus dem Wittelsbacher Land gehören, ist sie das Gesicht der Partei, denen viele das Ende der Ampel-Koalition vorwerfen.

Birgit Geier: FDP-Gesicht im Wahlkreis Augsburg-Land

Auch Geier selbst blickt eher kritisch auf das laute Auseinanderbrechen der Koalition auf Bundesebene: „Ich hatte der Ampel-Koalition immer sehr viel Erfolg gewünscht.“ Dass es aber zu einem verfrühten Ende der Zusammenarbeit gekommen ist, hält sie rückwirkend für unvermeidlich: „Die Situation war schon über Monate hinweg verhakt, eine gute Zusammenarbeit war deshalb nicht mehr möglich und das Ende folgerichtig.“ Ob es aber jetzt dazu führt, dass die FDP erneut in den Bundestag einziehen wird oder eben nicht, möchte Geier nicht beurteilen.

Seit 2017 ist die Meringerin Mitglied in der FDP und dort stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbands für den Landkreis-Süden von Aichach-Friedberg. Bereits bei der Landtagswahl 2023 trat sie an. Grund für ihr parteipolitisches Engagement war das Erstarken der AfD. „Meines Erachtens ist die FDP von ihrer Grundausrichtung her am weitesten von der AfD weg“, sagt Geier. Wie sie darauf kommt? „In der FDP steht das Individuum im Fokus, bei der AfD herrscht dagegen der völkische Gedanke vor.“ Unabhängig von der Partei aber will sie vor allem Gesicht zeigen für eine freiheitliche Demokratie – „natürlich vor allem für die FDP, aber nicht nur“. Eine echte Chance auf einen Einzug in den Bundestag hat sie mit Listenplatz 38 nicht.

Den Wahlkampf macht Geier vor allem, um Haltung zu zeigen. Beruflich arbeitet die promovierte Physikerin beim Fraunhofer-Institut in München im Wissenschaftsmanagement. Kein Wunder, dass sie auch im Wahlkampf einen Schwerpunkt beim Thema Wissenstransfer von Forschung in die Gesellschaft und Wirtschaft setzt. „Viele Mittelständler brauchen Forschung und Entwicklung und müssen dabei unterstützt werden.“ Dafür gebe es Institute wie Fraunhofer, aber auch das Technologietransferzentrum der Hochschule Augsburg in Aichach sei eine Einrichtung, die genau das zum Ziel hat. Außerdem setzt sie in ihrem Wahlkampf die Schwerpunkte beim Klimaschutz und der Sicherheit. Unter anderem die sogenannte Cybersicherheit liegt ihr am Herzen.

Für die Bürgerinnen und Bürger ist Bürokratie ein großes Thema

Alles drei sind aktuelle Themen, für die breite Masse allerdings auch recht komplex. Das nimmt auch Geier an den Wahlständen wahr. Dort wird sie stattdessen oft auf das Thema Bürokratie angesprochen. „Ja, es nervt jeden, aber dass das bei den Menschen ein so großes Thema ist, hatte ich nicht unbedingt gedacht.“ Außerdem nehme sie eine subtile Angst wahr, dass der Wirtschaftsstandort zunehmend an Bedeutung verlieren könnte. Und dennoch: „Ich trete mit den Themen an, die mir wichtig sind.“ Ebenso wie ihr Lächeln auf den Wahlplakaten will sie damit in Zeiten von falschen Wahlkampfversprechen, lauten Parolen und einer immer geringer werdenden Kompromissbereitschaft vor allem eines sein: authentisch.