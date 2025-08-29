An der B300 gibt es die Western City noch: Wann kommen Wegweiser für Hofis Erlebnispark?

Auch Jahre nach dem Brand und der Schließung der Western City weisen Straßenschilder bei Dasing auf die frühere Attraktion hin. Mittlerweile entsteht dort Hofis Erlebnispark, der nächsten März eröffnen soll. Außerdem baut Hörmann Reisen einen großen Lkw-Parkplatz, der bereits in wenigen Wochen in Betrieb gehen soll. Wie wird sich das in der Beschilderung niederschlagen, um Suchverkehr zu verhindern?

Ob Navigationssysteme die neuen Ziele von Anfang an korrekt ausweisen werden, ist unklar. Zu der Beschilderung jedoch kann Thomas Kornek vom Staatlichen Bauamt Augsburg Auskunft geben. Das Thema sei der Behörde bekannt und werde bearbeitet. Wichtig sei eine sorgfältige Absprache, die derzeit unter Mitwirkung von Polizei und Dasings Bürgermeister Andreas Wiesner laufe. Die Herausforderung: Schilder müssen bestimmte Vorgaben erfüllen und dürfen nicht zu viele Ziele ausweisen.

Zwei neue Ziele: Hofis Erlebnispark und Hörmann Reisen in Dasing an der A8/B300

In diesem Fall kann daher nicht einfach nur der Hinweis auf den abgerissenen Park durch einen neuen ersetzt werden, denn nahe dem Bauernmarkt errichtet Hörmann Reisen gerade ein neues, 5,5 Millionen Euro teures Mobilitätszentrum mit über 70 Lkw-Stellplätzen, Duschen und Sanitäranlagen. Auf dieses muss man laut Kornek ebenfalls hinweisen: „Wir haben ja ein Interesse daran, dass die Fahrer ihre Maschinen nicht irgendwo abstellen.“ Es haben aber nicht zwei neue Ziele auf den Schildern Platz, da nur eine Stelle von der Western City freigemacht wird.

Schilder auf der Bundesstraße, zum Beispiel an Kreisverkehren, weisen Kornek zufolge grundsätzlich nur auf überregional relevante Ziele hin. Das seien in diesem Fall sowohl Hofis Freizeitpark als auch das Mobilitätszentrum von Hörmann, die es somit beide zu berücksichtigen gilt: „Wir müssen schauen, wie wir das am sinnvollsten lösen, und werden dann die Schilder anpassen – wann genau, das ist leider noch unklar.“

Hinweisschilder für Hofis Erlebnispark bei Dasing: Kosten übernimmt Betreiber

Zahlen muss das in diesem Fall übrigens nicht der Steuerzahler, wie Kornek erläutert. Bei von einem kommerziellen Betreiber betriebenen Zielen wie Hofis Erlebnispark müsse derjenige für das Schild aufkommen, auf dessen Betrieb hingewiesen wird. Voraussichtlich wird es dann auch den für touristische Ziele charakteristischen braunen Untergrund haben. Dies war bei der Western City von Fred Rai ebenfalls der Fall.