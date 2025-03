Großer Rückruf bei Ikea: Stromschlaggefahr bei Lichterketten und Lampen

Großer Produkt-Rückruf bei Ikea: Das schwedische Möbelhaus informiert über einen „nicht konformen Stecker“ an bestimmten LED-Lichterketten und -Lampen für den Außenbereich. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, weshalb die betroffenen Produkte nun zurückgerufen werden. Wie Kundinnen und Kunden die betroffenen Artikel erkennen und was dann zu tun ist.

Die fehlerhaften LED-Lichterketten und -Lampen stammen aus den Produktfamilien Ledljus, Sommarlanke, Strala, Svartra und Utsund, wie Ikea in einer Mitteilung erklärt. Erkennen kann man die Produkte anhand des Namens und Datumsstempels des LED-Treibers sowie des Namens des Steckers. Kundinnen und Kunden müssen genau nachsehen, um die Angaben zu finden.

Ikea-Rückruf: Diese Lampen und Lichterketten sind betroffen

Diese Ikea-Produkte sind von dem Rückruf betroffen:

Ledljus Lichterkette (24), LED, für draußen schwarz

Ledljus Lichterkette (64), LED, für draußen schwarz

Sommarlanke LED Standleuchte für draußen 100cm beige

Sommarlanke Lichterkette (12), LED, für draußen bunt

Strala Lichterkette (24), LED, Stern blinkend für draußen goldfarben

Strala Lichtervorhang (48), LED, Stern für draußen

Svartra Lichterkette (12), LED, schwarz/für draußen

Utsund Lichterkette (24), LED, für draußen schwarz

Der Name des zurückgerufenen LED-Treibers lautet ICPSH24-2-IL-1, der Stecker trägt die Bezeichnung SYK-02F. Folgende Datumsstempel des LED-Treibers (in der Form JJWW) sind betroffen: 2138, 2141, 2148, 2209, 2215, 2224, 2231, 2236, 2320, 2326, 2332, 2336, 2347, 2409, 2413, 2421, 2423, 2424, 2426, 2434, 2437. Wie Sie die Angaben finden, wird in der Mitteilung von Ikea erklärt (externer Link).

Zurückgerufene Ikea-Artikel werden vollständig erstattet – auch ohne Quittung

Wer ein Produkt mit den entsprechenden Angaben gekauft hat, soll es nicht mehr verwenden und sich mit Ikea in Verbindung setzen, erklärt das Unternehmen. Wegen eines Herstellungsfehlers genügt der Stecker nicht der relevanten Sicherheitsnorm zur Begrenzung des Wassereintritts. Wenn man die Lichterketten und Lampen dennoch nutzt, besteht Stromschlaggefahr.

Wie Ikea weiter mitteilt, sind Produkte mit abweichenden LED-Treibern, Datumsstempeln und Steckern nicht von dem Rückruf betroffen. Wer aber eines der betroffenen Produkte gekauft hat, kann sich an Ikea wenden und bekommt eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises - auch ohne Vorlage einer Quittung. Die fehlerhaften Lichterketten und Lampen können in jedem Ikea-Einrichtungshaus zurückgegeben werden.