Rewe ruft Mini-Schnitzel zurück: Verletzungsgefahr durch Plastikteile

Bei Rewe kommt es zu einem größeren Rückruf eines Produkts der Eigenmarke „ja!“. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Firma Anhaltinische Geflügelspezialitäten GmbH den Artikel „ja! Hähnchen Mini Schnitzel“ zurück, der tiefgefroren in der 500-Gramm-Packung verkauft wird. Der Rückruf betrifft eine bestimmte Charge.

Rewe-Rückruf von „ja!“-Mini-Schnitzeln

Wie der Hersteller in einer Mitteilung (externer Link) schreibt, geht es um die Mini-Schnitzel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 04.09.2025 und der Chargennummer DL4 0409 2. MHD und Chargennummer können an der Seite der Verpackung abgelesen werden. Die Schnitzel werden in Rewe-Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Saarland verkauft.

Der Rückruf bei dem Lebensmitteleinzelhändler erfolge „rein vorsorglich, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich in vereinzelten Packungen transparente Kunststofffremdkörper befinden können“, heißt es zur Erklärung. Die betroffene Charge des Produkts sei umgehend aus den Märkten genommen worden. Weitere Chargen oder andere Produkte des Herstellers seien dagegen nicht betroffen.

Betroffene Charge der Mini-Schnitzel: Verzehr kann zu Verletzungen führen

Es wird davon abgeraten, das Produkt trotzdem zu essen. Wie es auf der Internetseite lebensmittelwarnung.de des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) heißt, bestehe „Verletzungsgefahr beim Verzehr durch eventuell vorhandene Plastikfremdkörper“. Auf produktwarnung.eu heißt es, dass solche Kunststoffsplitter, wenn sie gegessen werden, zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum oder inneren Verletzungen oder Blutungen führen könnten.

Was gilt nun für Rewe-Kundinnen und Kunden, die eine der Packungen mit mindestens sieben Mini-Schnitzeln bereits gekauft haben? Wie der Hersteller schreibt, können Verbraucher die Schnitzel in ihren Rewe-Märkten zurückgeben - sie bekommen den Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons zurück.