Landkreis-Seniorenzentrum kostet rund 88,5 Millionen Euro: Wie wird es finanziert?

Ende kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten für das neue Seniorenzentrum des Landkreises beginnen, Anfang 2029 könnten bereits die ersten Bewohnerinnen und Bewohner in das Pflegeheim (um-)ziehen. Das Riesenprojekt mit zwei Baukörpern (Pflegeheim und Betreutes Wohnen/Ambulanter Bereich) wird nahe der Lindenallee im Bereich der Georg-Simnacher-Stiftung zwischen dem "Polizeiohr" und dem Hubschrauberlandeplatz des BKH und der Kreisklinik entstehen, westlich davon verläuft die B16. Die Standortsuche war keine leichte. Ein Neubau an der Stelle des jetzigen Wahl-Linderschen Altenheims an der Ichenhauser Straße kam nicht infrage, da es keine Übergangslösung für die Bewohner gab. Bei einem Architekturwettbewerb hatte das Büro Braunger Wörtz Architekten aus Blaustein gewonnen. Die Pläne nehmen jetzt konkret Gestalt an.

