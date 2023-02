Günzburg

vor 16 Min.

Neubau: Das sind die Pläne für das Wahl-Lindersche Seniorenzentrum

So soll das neue Wahl-Lindersche Seniorenzentrum in Günzburg einmal aussehen. Im Vordergrund ist die B16 angedeutet, dahinter werden die beiden Neubauten verwirklicht.

Plus In Günzburg wird für viel Geld ein neues Kreisaltenheim gebaut. Der Landkreis stellte nun das Projekt vor, doch noch sind einige wichtige Fragen offen.

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

In einem waren sich alle Beteiligten am Dienstagvormittag einig: Das Wahl-Lindersche Altenheim in Günzburg ist eine tolle Einrichtung. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die Anlage, die 1978 die ersten Bewohner aufgenommen hat, inzwischen in die Jahre gekommen und nur bedingt barrierefrei ist. Als "Rüstigeneinrichtung" bezeichnete Landrat Hans Reichhart das Altenheim, welches sich anfangs vorrangig um Personen ohne Pflegegradeinstufung gekümmert habe. Inzwischen seien viele Bewohner mitunter schwer pflegebedürftig, weswegen sich die Ansprüche und Anforderungen in vielen Bereichen geändert haben. Deshalb ist ein Neubau geplant. Im Landratsamt wurden nach dem vor wenigen Wochen beendeten Architektenwettbewerb erstmals die Pläne öffentlich präsentiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen