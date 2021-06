Kötz

vor 33 Min.

Neue Gasleitung in Kötz: Wo soll sie überhaupt verlaufen?

Eine Gasleitung sorgt für Diskussionen in Kötz.

Plus Bayernnets stellte in Kötz die Gastransportleitung Augusta vor. Warum sie früher gebaut werden soll und was Bürgermeisterin Sabine Ertle zur Trasse sagt.

Von Irmgard Lorenz

Die Gasdruckregel- und Messanlage hat die Bayernnets GmbH schon vor drei Monaten im Kötzer Gemeinderat vorgestellt, diesmal sollte es im Gremium um die etwas mehr als 40 Kilometer lange Gastransportleitung mit Namen Augusta von Wertingen nach Kötz gehen, deren Bau für das Jahr 2024 anvisiert ist. Die vielleicht interessanteste Information zum Vortrag von Marcel Mehmke, Centerleiter Planung und Bau, und Bernhard Ambs, der für die Genehmigungsplanung verantwortlich ist, kam dann aber in der Sitzung eher als Randbemerkung daher.

