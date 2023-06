Burgau

Burgauer Stadtrat verabschiedet neuen Rekordhaushalt mit Sorge

Plus Erneut wurde die Schallmauer in Burgau mit einem Rekordhaushalt durchbrochen. Erstmals wurde die 50-Millionen-Euro-Marke überschritten. Warum das aber auch mit Sorgen verbunden ist.

Von Ralf Gengnagel

Immer wieder war es bei der Verabschiedung des Haushalts 2023 im Burgauer Stadtrat zu hören. Das unschöne Wort "Deckungslücke" schien wie ein Spielverderber die Runde zu machen. Und das, obwohl man doch gegenüber dem vergangenen Jahr mit dem Haushaltsvolumen einen neuen Rekordhaushalt aufgestellt hat. Stadtkämmerer Tobias Menz stellte nüchtern das Zahlenwerk vor, das im Gesamtvolumen des Haushalts erstmals die Marke von rund 50 Millionen Euro überschreitet. Das ist ebenso Rekord wie die geplanten Investitionen in Höhe von knapp 20 Millionen Euro. Nicht verschont wurden dabei die Rätinnen und Räte vor dem Blick in ein tiefes Haushaltsloch in Höhe von rund acht Millionen Euro, das nur durch einen Kredit gestopft werden kann.

Trotz großer Sorge und Bauchschmerzen haben die Mitglieder des Stadtrats bei ihrer Sitzung den Haushalt 2023 einstimmig gebilligt. Bereits im vergangenen Jahr wurde schon ein Rekordhaushalt in Höhe von rund 42 Millionen Euro verabschiedet. Das Haushaltsvolumen stieg demnach um rund 20 Prozent. Der Verwaltungshaushalt kletterte auf rund 30 Millionen Euro (im Vorjahr 27,34 Millionen Euro). Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Burgau hänge ganz maßgeblich von einer möglichst hohen Zuführung zum Vermögenshaushalt ab, erklärte Menz. Lag diese noch im vergangenen Jahr bei rund 1,7 Millionen Euro, schmolz sie nun erheblich. Für den Verwaltungshaushalt, also den laufenden Betrieb, sind Einnahmen von etwa 29,8 Millionen Euro vorgesehen, die Ausgaben belaufen sich auf rund 29,5 Millionen Euro - bleibt also ein mickriges Plus von rund 363.000 Euro, das noch für Investitionen hergenommen werden kann.

