Burgau

vor 34 Min.

Burgauer Stadtrat verabschiedet Rekordhaushalt

Investieren wird die Stadt Burgau auch in Freizeiteinrichtungen wie das Freibad.

Plus Die Grenze von 40 Millionen Euro wird in Burgau erstmals überschritten. In welchen Bereichen die Stadt kräftig investiert.

Von Walter Kaiser

Ein Wort war immer wieder zu hören: Rekord. Erstmals überschreitet der Haushalt der Stadt Burgau in diesem Jahr die Marke von 40 Millionen Euro. Das ist ebenso Rekord wie die geplanten Investitionen in Höhe von knapp 14,7 Millionen Euro. Trotz der einen oder anderen Kritik im Detail haben die Mitglieder des Stadtrats bei ihrer Sitzung in der Kapuziner-Halle den Haushalt 2022 einstimmig gebilligt.

