Der Abriss des einsturzgefährdeten Hauses am Spitalberg hat begonnen

Das Schicksal für das altehrwürdige Gebäude in der Burgauer Stadtstraße 57 ist nun doch schneller als erwartet besiegelt: Bereits am Montagmorgen rollte ein Bagger an und begann mit dem Abriss des einsturzgefährdeten, denkmalgeschützten Hauses am Spitalberg. Wie das Landratsamt Günzburg am späten Montagnachmittag mitteilte, sei nach Prüfung durch die Untere Bauaufsichtsbehörde und in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege die Abrissgenehmigung erteilt worden, um die Gefahr eines unkontrollierten Einsturzes zu bannen. (rag)

