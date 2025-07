Diözese erklärt Personalentscheidung: Darum verlässt Pfarrer Reiber Kammeltal

Diese Nachricht sorgt weiter für Wirbel in Kammeltal: Der erst im September 2023 neu ins Amt berufene Ortspfarrer Johannes Reiber soll die Kirchengemeinde im Sommer wieder verlassen. Der Pater selbst hatte die Gläubigen vor kurzem in einem Gottesdienst darüber informiert, Gründe für seine Abberufung seien ihm seitens des Bistums Augsburg nicht genannt worden. Gegen diese Entscheidung wurde in der Kommune sogar eine Unterschriftenaktion initiiert. Während der Pfarrer selbst sich nicht äußert, bezieht ein Sprecher des Bistums jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion Stellung zu den Vorfällen.

