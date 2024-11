Musikalisch humorvolle Wintersaison im Forum am Hofgarten

Musikalisch und humorvoll – so wird das kulturelle Programm des Forums am Hofgarten für die Saison 2024/2025. Bekanntes und Neues wechseln sich ab, wenn die neue Spielzeit beginnt. Der Herbst startet im Forum am Hofgarten mit dem Galakonzert der Stadtkapelle Günzburg am 23. November anlässlich 75 Jahre Bundesrepublik. Das Benefizkonzert zugunsten der Hochwasseropfer steht unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Bundesfinanzministers Dr. Theo Waigel. Das Publikum darf sich auf großartige musikalische Unterhaltung freuen.

Am 3. Dezember findet die rockige Tribute-Show „Tina – The Rock Legend“ statt, welche Tina Turner und ihre feurigen Bühnenshows wieder zum Leben erweckt. Eine feste Größe im Veranstaltungskalender des Forums am Hofgarten ist das Adventskonzert der Städtischen Musikschule am 8. Dezember. Anschließend bringen Hillu und Franz mit ihrem Jubiläumsprogramm zu 20 Jahre Hillu‘s Herzdropfa am 15. Dezember ihr Publikum zum Lachen. In „Durch Digg und Denn“ entlarven sie liebenswert und fröhlich die Klischees der „Albschwaben“.

Weihnachtlicher Zauber mit der klingenden Bergweihnacht

Danach wird es besinnlich im Forum am Hofgarten: Die klingende Bergweihnacht bringt am 21. Dezember den weihnachtlichen Zauber mit zahlreichen Größen aus der Schlagerszene auf die Bühne. Star des Abends ist Patrick Lindner, der zusammen mit Rosanna Rocci, Bianca App, den Geschwistern Niederbacher und Nadin Meypo die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit erklingen lässt. Mit dem Silvesterball am 31. Dezember lässt das Forum am Hofgarten das Jahr ausklingen.

Das Jahr 2025 startet gleich mit einem Musical-Highlight: Am 3. Januar entführt das Theater Liberi in seiner Musicaladaption des berühmten Märchens von Hans Christian Andersen „Schneekönigin“ in eine Welt spannender Abenteuer und zauberhafter Wesen. Am 10. Januar gibt sich der Kabarettist Maxi Schafroth mit seinem Programm „Faszination Bayern2“ die Ehre. Darin setzt er seine bizarre Beobachtungsreise durch Bayern fort und wendet sich humorvoll kritisch der Stadt München zu. Begleitet wird er dabei von seinem kongenialen Gitarristen Markus Schalk.

Am 28. Januar ist „The Best of Hans Zimmer – live!“ zu sehen. Es ist eine Hommage an den meisterhaften Filmkomponisten, der zweimal einen Oscar gewann. Das Ensemble aus Solisten, Chor und großem Orchester der Cinema Festival Symphonics entführt die Zuhörer in die Welt der Filmmusik. Mit der Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár wird es am 4. Februar klassisch im Forum am Hofgarten.

Abba-Hits, die bis heute unvergesslich sind

Mit ihrer „15 Years Celebration Tour“ gastieren anschließend The 12 Tenors in Günzburg. Am 15. Februar begeistern sie mit weltbekannten klassischen Arien, aber auch mit romantischen Balladen sowie Rock- und Pophymnen. Am 20. Februar lädt das Kindermusical „Tabaluga und Lilli“ ein, den jungen Drachen auf seiner Suche nach dem wahren Feuer zu begleiten. Kurz darauf nimmt am 23. Februar „ABBA – The Concert“ die Zuschauer mit auf eine unvergessliche Zeitreise ins Jahr 1979. Das legendäre Konzert aus der Londoner Wembley-Arena lebt neu auf. Die Künstler liefern eine einzigartige Show und präsentieren Abba-Hits, die bis heute unvergessen sind.

Der März beginnt mit dem Fernando Express. Die Schlager-Band ist auf ihrer Abschieds-Tournee, die sie am 2. März ins Forum am Hofgarten führt. Einen Höhepunkt bildet am 13. März „Die Udo Jürgens Story“. Sie widmet sich dem Leben, der Liebe und der Musik des Grandseigneurs der deutschen Unterhaltungsmusik. Der Sänger und Pianist Alex Parker begleitet die Veranstaltung, er gilt als bekanntester Udo-Jürgens-Interpret. Am 26. März nimmt der Circus of Fantasy die Zuschauer mit auf eine magische Reise durch die Welt der berühmtesten Musicalsongs und begeistert mit atemberaubender Akrobatik. Musikalisch geht es weiter, wenn am 27. März „Best of Musicals“ die Highlights aus über 20 Musicals präsentiert. Die Zuschauer erwarten die größten Hits, kraftvolle Stimmen und eine mitreißende Inszenierung.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm und weitere Informationen finden Interessierte unter www.forum-am-hofgarten.de. Karten gibt es im Forum am Hofgarten unter Telefon 08221/3663-20, kartenverkauf@forum.guenzburg.de und online bei Eventim. (AZ)