Wiederinbetriebnahme des Atomkraftwerks Gundremmingen? Das sagt RWE

Plus Wegen des Konflikts mit Russland wird derzeit vieles überlegt – auch zu den deutschen Atomkraftwerken. Wie sich RWE zum Standort Gundremmingen äußert.

Denkverbote dürfe es keine geben, sagte Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) dieser Tage, wenn es darum geht, Deutschland unabhängiger von russischem Gas zu machen. Bei der Neuausrichtung der Energieversorgung in der Bundesrepublik wird unter anderem auch darüber diskutiert, ob zumindest die noch laufenden Atomkraftwerke nicht Ende des Jahres abgeschaltet werden. Nun hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erklärt, auch eine Wiederinbetriebnahme des abgeschalteten Kraftwerks in Gundremmingen zu prüfen.