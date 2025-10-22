Kühlturm-Sprengung: „Gehen nicht davon aus, dass es einen Rückstau bis an die A8 geben wird“

In wenigen Tagen ist es so weit: Die Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerks in Gundremmingen werden niedergelegt. Bei der Sprengung werden viele Schaulustige aus nah und fern erwartet. Christoph Langer, Abteilungsleiter des Bereichs öffentliche Sicherheit und Gesundheit im Landratsamt Günzburg, erklärt, worauf die Zuschauenden achten und was sie auf keinen Fall tun sollten.

Herr Langer, die Sprengung der beiden Kühltürme des ehemaligen Akw-Gundremmingen stellt ein historisches Ereignis dar, das sicher viele Menschen anlocken wird. Mit wie vielen Zuschauenden rechnen Sie?

CHRISTOPH LANGER: Eine genaue Zahl zu nennen, ist wahnsinnig schwierig. Bei der Niederlegung in Grafenrheinfeld im vergangenen Jahr lag die Zuschauerzahl im unteren fünfstelligen Bereich. Mit einem ähnlichen Interesse rechnen wir auch diesmal. Wie viele es am Ende tatsächlich sein werden, hängt stark vom Wetter ab. Wenn es Hunde und Katzen regnet, werden wohl weniger Menschen kommen. Wenn das Wetter jedoch gut ist, rechnen wir damit, dass bei guter Sicht viele auch aus mehreren Kilometern Entfernung zusehen.

Tausende Schaulustige sind natürlich eine Menge. Was raten Sie, wo man sich am besten die Sprengung ansieht, ohne in den großen Menschenansammlungen zu landen?

LANGER: Wo wir viele Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten, ist in Gundremmingen im Bereich der Staatsstraßen, wo auch die Parkplätze ausgewiesen sind. Wenn man das meiden möchte, würde ich mir im Vorfeld Gedanken machen, wo in der Umgebung um Gundremmingen auch ein guter Platz zum Zuschauen ist. Da lohnt es sich vorher vielleicht einmal mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Man muss für sich abwägen, ob man nah an die Kühltürme ran möchte, denn es wird zu Stau und Verkehrsbehinderungen kommen.

Was ist geplant, um dieses Verkehrschaos zu leiten? Kann man dem Chaos auch entkommen?

LANGER: Wir haben 1900 Parkplätze entlang der Staatsstraßen ausgewiesen. Darüber hinaus suchen die Leute weitere Parkplätze. Mit einer solchen Situation haben wir als Behörde noch keine Erfahrungen gemacht und es wird vermutlich auch die Einzige in dieser Art sein. Wir und die Polizei greifen hier auf die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr in Grafenrheinfeld zurück. Wir gehen nicht davon aus, dass es einen Rückstau bis auf die Autobahnauffahrt geben wird. Die Polizei wird mit einem Großaufgebot an diesem Tag im Einsatz sein und notfalls den Verkehr lenken. Es gibt eine großräumige Umfahrung, die von allen genutzt werden soll, die nicht nach Gundremmingen wollen. Und all diejenigen, die dem Trubel entfliehen wollen oder an diesem Tag etwas geplant haben, sollten zwischen 8 und 9 Uhr das Haus verlassen. Zu Verkehrsbehinderungen wird es in jedem Fall kommen.

Bei so vielen Menschen und Autos auf den Straßen kann man nur hoffen, dass auch Rettungswege freigehalten werden. Wie ist die Sicherheitslage, etwa bei einem medizinischen Notfall oder wenn eine Massenpanik ausbricht?

LANGER: Vor Ort gibt es Wege, die nicht als Parkplätze genutzt werden dürfen. Die Polizei will das Parkverbot an diesem Tag dort auch konsequent durchsetzen. Es kann in Gundremmingen – ganz unabhängig von der Sprengung – zu einem medizinischen Notfall kommen, wo ein Rettungstransportwagen (RTW) durch den Ort muss. Durch eine sogenannte Vorhalteerhöhung ist im Bereich ein zusätzlicher RTW stationiert, damit sind wir schon übervorsichtig. Die Wahrscheinlichkeit einer Massenpanik schätzen wir sehr gering ein.

Man kennt es von Konzerten und Festivals, wo sich schnell mehrere Tausend Menschen an einem Ort versammeln. Da sind oft viele Sanitäter im Einsatz, falls etwas passiert. Das wird bei der Sprengung nicht der Fall sein.

LANGER: Sagen wir es einmal so: Es ist ein Event, das kein Event ist. Die Sprengung der Kühltürme ist eigentlich eine technische Maßnahme, die viele Menschen sehen wollen. Das ist vergleichbar mit einer Sonnenfinsternis, zu der sich Menschen lose treffen, um sie anzusehen. Bei einem Festival hingegen gibt es eigene Konzepte, dabei handelt es sich auch um eine ganz andere Situation. Bei Konzerten versammeln sich viele Menschen an einem Ort, während sich hier die Leute die Sprengung auf einen großen Raum verteilt ansehen können.

An diesem Tag möchte sicherlich jeder den besten Blick auf die Kühltürme haben. Viele werden ihre Smartphones für Videos und Fotos zücken. Manch ein Zuschauer wird aber vielleicht auch Aufnahmen mit einer Drohne machen wollen. Was gilt es hierbei zu beachten?

LANGER: Es ist in jedem Fall verboten, mit der Drohne über Menschenmengen zu fliegen. Besser ist es, sie in einem gewissen Abstand in die Luft steigen zu lassen – das geht auch von weiter weg. Außerdem rate ich davon ab, mit der Drohne Experimente zu machen. Die Verletzung der Flugverbotszone kann Strafen nach sich ziehen und die Polizei nimmt das sehr ernst.

Was sollten die unzähligen Zuschauerinnen und Zuschauer beachten, damit das Nicht-Event für alle Beteiligten zum Erfolg wird?

LANGER: Sie sollen auf gar keinen Fall den Absperrbereich betreten, das sollten sie auch gar nicht erst versuchen. Mir ist es aber grundsätzlich wichtig, dass die Menschen mit Sinn und Verstand agieren – also vielleicht nicht über das frisch eingesäte Feld laufen. Dann sollte auch daran gedacht werden, dass es keine Toilette vor Ort gibt. Vielleicht macht man sich auch vorher einen Plan, wie früh man anreist und ob man nicht in einer gewissen Entfernung parkt und dann mit dem Fahrrad weiterfährt. Wichtig ist es auch, den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort zu folgen, etwa auch der Einweiser an den Parkplätzen. Man muss in jedem Fall Zeit und Geduld, eine gewisse Coolness, mitbringen – auch wenn die Sprengung selbst nur wenige Sekunden dauert.