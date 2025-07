80.000 Kilometer, mehrere Stürze und immer Wechselkleidung im Büro

Am Donnerstag hat Josef Lipp am Günzburger Maria-Ward-Gymnasium seinen letzten Schultag. Die Chancen stehen gut, dass der Lehrer am frühen Morgen von Rettenbach aus mit seinem Fahrrad zur Arbeit und mittags wieder zurückfahren wird. So hat es der 66-Jährige die vergangenen 32 Jahre gemacht, seit seinem Dienstantritt verzichtet er – mit wenigen Ausnahmen – für den Weg zur Schule auf sein Auto. Bei seinen Kollegen und Schülern ist der Studiendirektor im Kirchendienst längst für seinen Bewegungsdrang bekannt. Und wie es sich für einen echten Naturwissenschaftler gehört, hat er zu seinen vielen Stunden auf dem Rad jetzt auch ein paar Berechnungen angestellt.

