Stadtkapelle Leipheim veranstaltet Benefizkonzert für Kartei der Not

Welche Zeit im Jahr eignet sich besser, um Gutes zu tun, als die Vorweihnachtszeit? Das haben sich auch die Mitglieder der Stadtkapelle Leipheim gefragt und beschlossen, ein Advents-Benefizkonzert in der St. Pauluskirche zu veranstalten. Dabei sind nicht nur Musikerinnen und Musiker aus der Kapelle selbst zu hören, sie haben weitere Kollegen eingeladen. So sorgen insgesamt vier Musikgruppen am Sonntag, 8. Dezember, ab 15 Uhr für einen besinnlichen Adventsnachmittag für den guten Zweck.

Die Stadtkapelle ist ein gemeinnütziger Verein in Leipheim. „Normalerweise fließen die Erlöse aus den Konzerten größtenteils in die eigene Jugendarbeit. Wir veranstalten zum Beispiel besondere Kinderkonzerte“, erläutert Lisa Mayer, die Organisatorin des Advents-Benefizkonzerts. Diese Aktionen kosten Geld. „Außerdem haben wir die vereinseigene Musikschule und auch Dinge wie Vereinstracht und Noten müssen gekauft werden.“ Beim Adventskonzert soll es jedoch anders sein: Der Erlös wird komplett an die Kartei der Not gespendet. „Wir haben uns gedacht, uns geht es selbst gut. Deswegen wollen wir den Menschen etwas geben, die wirklich in Not sind“, so Mayer.

„Aufg‘spielt im Advent“: Konzert mit winterlichem Charme

Das Konzert, das zum ersten Mal in dieser Form stattfindet, trägt den Titel „Aufg´spielt im Advent“ und wird von den Leipheimer Vielharmonikern, der kleinen böhmisch-mährischen Besetzung der Stadtkapelle bestehend aus zwölf Musikerinnen und Musikern, den Burgauer Alphornbläsern, dem Jodlerchor aus Ofterschwang und dem Steirischen Duo Wolfgang und Christine gestaltet. „Es wird ähnlich wie das schwäbische Adventssingen in Irsee, wo wir übrigens den Ofterschwanger Jodlerchor kennengelernt haben“, erläutert die Organisatorin. „Wir wussten: Sollten wir so etwas mal in Leipheim machen, dann müssen die auch kommen.“ Fasziniert seien die Leipheimer Musiker genauso vom Duo Wolfgang und Christine, die beiden Volksmusiker spielten die Steirische Harmonika auf besonders feinfühlige Art. Nicht zuletzt würden sich auch die Burgauer Alphornbläser sehr freuen, dabeizusein.

Die Mitwirkenden versprechen schöne, besinnliche und heitere Adventsmusik. Im Konzert soll der Weg bis Weihnachten in vier Stationen dargestellt werden: „Advent“, „Auf dem Weg“, „Die Hirten“ und „Auf dem Weg zur Krippe“. Zwischendrin gibt es eine Moderation durch Pfarrer Rauch, sagt Mayer. Der Höhepunkt kommt aber erst am Ende. „Als fünfte Station folgt das gemeinsame Singen mit den Besuchern, mit zwei, drei Songs, die jeder kennt.“ Der Eintritt zum rund einstündigen Benefizkonzert erfolgt auf Spendenbasis.