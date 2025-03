Emissionen unter den Vorgaben: Windräder südlich der A8 können kommen

Windkraftanlagen sorgen derzeit für Diskussionen. Erst recht, wenn sie haufenweise auf einem großen Fleck stehen sollen und damit das Orts- und Landschaftsbild auf kilometerweite Entfernung dominieren könnten. Ganz so, wie es nach den Planungen eines Investors geht, wonach bei Ziemetshausen und damit in der Nähe der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild mehrere Windenergieanlagen gebaut werden sollen, ist es im Scheppacher Forst jedoch nicht. Zu den bereits bestehenden acht Anlagen beabsichtigt die Firma Vento Ludens zwei weitere zu errichten. Und ein weiterer großer Unterschied: Hier bemüht man sich um gemeindliches Einvernehmen. Im Jettingen-Scheppacher Marktgemeinderat ging es in dieser Woche um die Stellungnahme des Marktes an das Landratsamt Günzburg.

