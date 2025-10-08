Vor der AKW-Sprengung: Im Dorfladen gibt es jetzt eine Spreng-Wurst

Es ist das alles beherrschende Thema in Gundremmingen: In gut zwei Wochen werden die Kühltermine des Kernkraftwerks gesprengt. Im Rathaus kommt Bürgermeister Tobias Bühler kaum noch aus Telefonaten, Gesprächen und Terminen rund um die Sprengung heraus. Trotzdem oder gerade deshalb wolle er dieses hoch ernste Thema nicht ganz ohne Humor sehen. Er hat sich zusammen mit dem wenige Meter weiter gelegenen Metzger ein „explosionsartiges Erlebnis“ überlegt: Ab sofort wird im Dorflädle eine „Spreng-Wurst“ angeboten.

In den vergangenen Wochen hat Bürgermeister Bühler schon „sehr viele Anfragen“ gehabt, ob denn am 25. Oktober nicht vielleicht Würstlebuden aufgestellt und Bier ausgeschenkt werden könnte. An diesem denkwürdigen Tag müsse doch etwas für die vielen Besucher geboten werden. Der Rathauschef winkte sofort ab, das werde die Gemeinde ganz sicher nicht tun. Es solle hier auf keinen Fall „Eventtourismus“ entstehen. „Da sind wir restriktiv, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht das Chaos noch größer machen.“

Tobias Bühler testete die Spreng-Wurst schon vorab

Gleichzeitig dachte sich der Bürgermeister, dass die Gemeinde im Vorfeld der Sprengung eine witzige Aktion auf die Beine stellen könnte. „Ein bisschen Spaß in dieser Zeit darf und sollte schon sein.“ Und wenn schon keine Würstchenbude, dann kann es doch zumindest eine ganz besondere Wurst sein. Er ging auf den ortsansässigen Metzger zu, und der setzte die Idee in die Tat um. In der vergangenen Woche trafen sie sich wieder zu einem Probier-Test. Bühlers Urteil: „Sie hat eine gesunde Schärfe.“ Auf den Flyern, die jetzt im Dorfladen ausliegen, heißt es: „Spreng-Wurst mit Nachzündung - ein explosionsartiges Geschmackserlebnis in einer aufregenden Zeit.“

Die ersten Kunden haben in Gundremmingen schon die Spreng-Wurst gekauft

Wie viele Würste bereitliegen, kann Mitarbeiterin Daniela Mörtl nicht genau sagen. Aber es seien auf jeden Fall ausreichend vorhanden. Die ersten Kunden haben schon zugeschlagen. Die Wurst trifft genau den Geschmack von Anton Frey, Gundremmingens Zweitem Bürgermeister. Würzig und intensiv sei perfekt. Der Eigenversuch zeigt: Die Wurst entbehrt tatsächlich nicht der versprochenen explosiven Schärfe. Sie treibt einem durchaus ein paar Schweißperlen auf die Stirn.