20 Jahre Nordic-Walking-Tour: Freihalden feiert sportliches Jubiläum

20 Jahre Top-Breitensport – ein gelungenes Jubiläum feierte der Austragungsort Freihalden der Nordic-Walking-Tour im Landkreis Günzburg. Bei optimalen äußeren Bedingungen gingen 263 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 17 Gruppen an den Start. Sie absolvierten acht und 16 Kilometer lange Rundstrecken im Naturpark Augsburg Westliche Wälder. Ein enges Rennen um den Tagessieg lieferten sich dabei der FC Ebershausen und der TSV Behlingen-Ried. Nur acht Kilometer mehr – 368 km gegenüber 360 km – gaben am Ende den Ausschlag für die Läuferinnen und Läufer des FCE. Dritter wurde mit 336 zurückgelegten Kilometern die SG Reisensburg-Leinheim.

Nordic Walking in Freihalden: FC Ebershausen siegt im spannenden Jubiläumsrennen

Auch Schirmherr Ferdinand Munk absolvierte Seite an Seite mit Cheforganisatorin Christl Bigelmayr die 8-km-Schleife. Er zeigte sich begeistert von der idyllischen und schattenspendenden Strecke durch den Scheppacher Forst. Munk lobte die Organisation des ausrichtenden Sportvereins Freihalden, speziell die gute Ausschilderung mit Wegweisern und Kilometerangaben, die regelmäßigen Verpflegungsstationen sowie die vielen Streckenbetreuer.

Trotz der Hitze musste niemand vom Roten Kreuz behandelt werden. Auch die Feuerwehr Freihalden bewährte sich wie all die Jahre bei der Parkplatzeinweisung und Absperrung der Strecken. Mit teilweise gezeichneten, aber glücklichen Gesichtern tankten die Walkerinnen und Walker nach dem Zieleinlauf neue Energie bei der Nudelparty im und am Sportheim. Bei der Siegerehrung durften das erst- und zweitplatzierte Team je eine Magnumflasche Sekt (drei Liter Inhalt) entgegennehmen. Für Platz drei gab es eine Literflasche Prosecco.

Freihalden feiert Nordic-Walking-Tour auch Dank Bigelmayrs Verdienste

Christl und Paul Bigelmayr hatten im Jahr 2004 erstmals von ihrem Sportgeschäft aus ein Nordic-Walking-Event in Freihalden veranstaltet. 2005 gehörten sie zu den Gründungsmitgliedern der Nordic-Walking-Tour im Landkreis Günzburg. Nach einigen Jahren holte die sportliche Unternehmerfamilie den SV Freihalden als offiziellen Veranstalter mit ins Boot. Seither pilgern alljährlich Hunderte Nordic-Walking-Begeisterte zum Sommerendspurt nach Freihalden. Vor der Corona-Pandemie wurde auch schon die Marke von 300 Starterinnen und Startern übertroffen. Diesmal nahmen mit 263 Personen so viele Frauen und Männer teil, wie seit dem Neubeginn in Freihalden nicht mehr. Rundum zufrieden fiel entsprechend das Fazit bei Organisatoren und Teilnehmenden aus. (AZ)