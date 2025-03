Der ESV Burgau ist Meister der Eishockey-Landesliga und damit Aufsteiger in die Bayernliga. Im dritten Spiel der Best-of-Five-Serie schlugen die Markgräfler die Germering Wanderers mit 8:1 (2:1/4:0/2:0). Es war alles angerichtet für eine Feier, wie sie in Burgau eigentlich nur am „laufiga Medig“ (Rosenmontag) zu erleben ist.

