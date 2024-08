TSV Burgau überzeugt bei Schwäbischer Meisterschaft in Augsburg

Kürzlich fand in Augsburg die Schwäbische Meisterschaft im Kraftsport statt, organisiert vom TSG 1885 Augsburg-Lechhausen. Die heimischen Athleten des TSV Burgau zeigten herausragende Leistungen und konnten in mehreren Disziplinen beachtliche Erfolge erzielen. Die Schwäbische Meisterschaft, eine der wichtigsten Veranstaltungen im Kraftsportkalender, lockte zahlreiche Athleten aus der Region nach Augsburg. Besonders die Teilnehmer des TSV Burgau hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Bankdrücken: Irmgard Kazmeier und Arthur Ahle feiern Erfolge in Augsburg

In der Disziplin Kniebeuge konnten die Athleten des TSV Burgau solide Ergebnisse erzielen. Lukas Müller erreichte in der Klasse bis 105 Kilogramm mit einem erfolgreichen dritten Versuch von 210 Kilogramm den fünften Platz, 20 Kilogramm über Trainingsbestleistung. Julian Schneider, der ebenfalls in dieser Kategorie antrat, belegte mit einer Bestleistung von 165 Kilogramm den siebten Platz.

Starke Leistungen im Bankdrücken

Auch im Bankdrücken konnte der TSV Burgau überzeugen. In der Klasse der Senioren III bis 69 Kilogramm sicherte sich Irmgard Kazmeier den ersten Platz mit einer hervorragenden Leistung von 77,5 Kilogramm. Arthur Ahle, startend in der Kategorie Senioren IV bis 83 Kilogramm, erzielte mit 65 Kilogramm ebenfalls einen respektablen ersten Platz. Lukas Müller und Julian Schneider zeigten respektable Leistungen. Müller schaffte in der Klasse bis 105 kg einen dritten Versuch mit 145 kg und belegte damit den fünften Platz. Schneider erreichte in derselben Klasse mit einer Bestleistung von 97,5 kg den siebten Platz. Im Kreuzheben der Aktiven bis 105 kg erzielte Lukas Müller vom TSV Burgau mit einem beeindruckenden dritten Versuch von 240 kg den zweiten Platz. Er musste sich lediglich David Jahn vom gastgebenden TSG Augsburg geschlagen geben, der mit 250 kg siegte.

Julian Schneider, ebenfalls vom TSV Burgau, erreichte in derselben Klasse den dritten Platz mit einer Hebeleistung von 190 kg. Kraftdreikampf: TSV Burgau in den Top 5 Besonders spannend verlief der Kraftdreikampf, in dem sich Lukas Müller in der Klasse bis 105 kg mit einem Gesamtergebnis von 590 kg den fünften Platz sicherte. In der gleichen Klasse erreichte Julian Schneider mit 452,5 kg den siebten Platz. Für beide Athleten war dies ihr erster kompletter Kraftdreikampf mit allen drei Disziplinen und somit ein mehr als zufriedenstellender Einstieg in den Wettkampfsport.

Der TSV Burgau hat bei der Schwäbischen Meisterschaft 2024 in Augsburg solide Ergebnisse erzielt. Die gezeigten Leistungen spiegeln das intensive Training der Athleten wider und unterstreichen ihre Wettbewerbsfähigkeit. In den kommenden Wettkämpfen wird es interessant sein, zu beobachten, wie sich die Sportler weiterentwickeln. (AZ)