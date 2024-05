Bankdrücker aus Burgau und Thannhausen holen Bayern-Titel

Die Kraftsportler aus dem Landkreis Günzburg überzeugen bei den Landesmeisterschaften. Einer von ihnen startet demnächst bei der Weltmeisterschaft in den USA.

Das war wirklich ein bärenstarker Auftritt der heimischen Bankdrücker. Bei den Landesmeisterschaften in Randersacker holten die fünf Starter des TSV Burgau insgesamt drei Titel in ihre schwäbische Heimat. Neben Irmgard Kazmaier kamen auch Jakob Bucher und Dario Merbeler zu Titelehren. Daneben gab es für Sonja Blöchl und David Rauscher sehr gute Platzierungen. Mehr als 120 Kraftsportler waren in Unterfranken dabei.

Lupenreine Serie von Irmgard Kazmeier

Nach der Teilnahme beim Allgäu-Cup nutzte die gebürtige Breitenthalerin Irmgard Kazmeier diesen Wettkampf, um in der fränkischen Weinregion ihre Visitenkarte abzugeben. Trotz langer Wettkampfpause von mehr als 25 Jahren bewies sie, dass ihre alte Klasse immer noch vorhanden ist. In der Altersklasse III bis 69 Kilo Körpergewicht legte sie mit 65, 70 und 75 Kilo eine lupenreine Serie hin. Das Leistungslimit scheint bei ihr noch lange nicht ausgereizt und die Blickrichtung geht gewiss bereits zu den deutschen Titelkämpfen und im nächsten Jahr – möglicherweise – zur Welt- und Europameisterschaft.

Nicht seinen besten Tag erwischte Jakob Bucher bei den Aktiven in der Gewichtsklasse bis 120 Kilo. Mit 190 Kilo gelang ihm in Randersacker nur der Anfangsversuch. Trotzdem reichte diese Last ganz locker, um sich vor Rene Schmidt vom KSV Oberfranken (172,5) und Martin Heinle vom KSV Bavaria Forchheim (165,0) den Titel zu sichern.

In der gleichen Kategorie startete David Rauscher. Mit gültigen 147,5 und 155,0 Kilo schaffte er eine Grundlage für eine gute Platzierung. Der Versuch, mit 160 Kilo am viertplatzierten Carl Göttler vom AC Bavaria Forchheim (157,5) vorbeizuziehen, gelang allerdings nicht.

Dario Merbeler: Auf nach Texas

Sehr gut vorbereitet ging der aktuelle deutsche Juniorenmeister Dario Merbeler in der Klasse bis 120 Kilo an den Start. Die Einstiegslast von 170 Kilo gelang problemlos. Eine Steigerung auf 180 Kilo im zweiten Durchgang war die logische Folgerung. Allerdings gab es hier Probleme, sodass kein gültiger Versuch zustande kam. Im Abschlussversuch lief alles weder planmäßig und der Versuch wurde mit 3:0 Kampfrichterstimmen gültig gegeben. Schade für ihn, denn an diesem Tag wäre bei einem normalem Wettkampfverlauf eine neue persönliche Bestleistung möglich gewesen. In knapp drei Wochen hat Merbeler bei der WM in Austin (Texas/ USA) erneut die Möglichkeit, sein Potenzial auszuschöpfen.

Bei den Juniorinnen (bis 69 Kilo Körpergewicht) trat die Freihalderin Sonja Blöchl an die Hantel. In dieser Klasse gab es zwischen den insgesamt vier Starterinnen eine überaus spannende Auseinandersetzung. Blöchl stieg mit einem sicheren Versuch von 60 Kilo in den Wettkampf ein und steigerte auf die neue persönliche Bestleistung von 67,5 Kilo. Auch dieser Versuch gelang sehr gut. Mit dieser Leistung lag sie nach Abschluss dieses Durchgangs allerdings nur auf Rang vier. Um auf den Silberrang zu springen, mussten abschließend 72,5 Kilo gelingen. Alle Anstrengungen halfen jedoch nichts, der Versuch war an diesem Tag etwas zu schwer. Gewinnerin dieser Gewichtsklasse wurde Emily Prohl vom SV Johannis Powerlifting mit 75 Kilo vor Victoria Linz vom KSV Niederbayern (70) und Kristina Röder vom TG Veitshöchheim (67,5). Für Blöchl war es erst der zweite Wettbewerb im Bankdrücken und ihre Trainer gehen davon aus, dass weitere Steigerungen folgen werden.

Klarer Sieg für Noah Mayer aus Thannhausen

Der für den ESV Neuaubing startende Noah Mayer aus Thannhausen brachte in der Klasse bis 105 Kilo Körpergewicht eine Serie von 170/175/180 Kilo in die Wertung. Das war der klare Sieg vor seinem zudem deutlich schwereren Widersacher Manuel Hofmann.

Als Kampfrichter kamen Irmgard Kazmaier und David Rauscher zum Einsatz. Sie lösten ihre Aufgaben mit Bravour. (AZ)