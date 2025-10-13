Wie soll sich Dürrlauingen künftig entwickeln?

Welche Ziele strebt die Gemeinde Dürrlauingen an und wie soll die künftige Entwicklung des Innenbereichs aussehen? Welche Themen sind der Bevölkerung dabei besonders wichtig? Im Rahmen des Innenentwicklungskonzepts (IEK) Dürrlauingen will die Gemeinde mit den Bürgerinnen und Bürgern Leitlinien erarbeiten. Begleitet wird sie von dem Münchner Büro „Orte gestalten“, sowohl bei dem Projekt selbst, als auch in der vorbereitenden Untersuchung auf dem Areal der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg. Der Standort der Einrichtung soll perspektivisch aufgegeben werden, mit der Promus Unternehmensgruppe aus Gersthofen gibt es einen Vorhabensträger, diesen mit der Gemeinde zu entwickeln.

Rund 20 Dürrlauingerinnen und Dürrlauinger nahmen an der Ortsbegehung teil

Vorangegangen war eine Bürgerbefragung, im Juli hatte eine gemeinsame Bürgerwerkstatt stattgefunden, bei der Ziele und Themen in allen Ortsteilen diskutiert wurden. Bei dem Dorfspaziergang hingegen ging es speziell um Dürrlauingen: Etwa 20 Bürgerinnen und Bürger hatten sich mit Bürgermeister Friedrich Bobinger, Mitgliedern des Gemeinderats und Architektin Stefanie Seeholzer vom Büro „Orte gestalten“ am Rathaus zu der Ortsbegehung getroffen.

Wie kann der Gemeindekern insgesamt attraktiv erhalten werden? Dazu seien die Ideen und Meinungen der Bevölkerung gefragt, von Menschen, die hier vor Ort wohnten und lebten, betonte Bürgermeister Bobinger. „Es geht um Ihren Ort“, sagte Stefanie Seeholzer. Die Bürgerwerkstatt habe gezeigt, dass in der Ortsmitte großes Potenzial vorhanden sei. Gleichzeitig stelle sich mit dem KJF-Areal die Frage, wie dieses ortsverträglich entwickelt werden könne. Es gehe um kurz, mittel- und langfristige Ziele, sowohl baulicher Art als auch um Freiräume.

Eines der inzwischen abgeschlossenen Projekte in Dürrlauingen: Die Komplettsanierung des Treppenaufgangs zur Kirche St. Nikolaus. Foto: Peter Wieser

Bei dem Spaziergang, zunächst vorbei am Treppenaufgang zur Kirche St. Nikolaus, dessen Komplettsanierung inzwischen abgeschlossen ist, über das KJF-Areal und anschließend quer durch den Ort bis zum Vereinsheim, wurde deutlich: Dürrlauingen verfügt über eine alt gewachsene Ortsmitte, von den ursprünglichen Hofstrukturen ist vieles erhalten – ohne Sichtschutzzäune und mit Blick in die Gärten. Über sogenannte „Schleichwege“ lässt es sich in der Gemeinde gut zu Fuß unterwegs sein. Aber da ginge noch mehr, um Leben in den Ortskern zu bringen, sollte die eine oder andere leerstehende Hofstelle zum Verkauf kommen.

Soll der Ortskern in Dürrlauingen in Richtung Vereinsheim wandern?

Einen Mittelpunkt stellt zwar der Dorfbrunnen direkt an der Hauptstraße dar, ein Treffpunkt ist dieser aber eher weniger. Das Zentrum sollte zum Dürrlauinger Vereinsheim wandern, meinte ein Bürger. Dort befindet sich die Grundschule mit der Sporthalle und ein Stück daneben der neu angelegte Spielplatz mit Seilbahn und Sitzgelegenheiten. Es sei hier alles vorhanden und es gebe genügend Parkplätze, lediglich das Vereinsheim müsse noch mehr belebt werden. Darin waren sich auch die anderen Bürgerinnen und Bürger zu einem großen Teil einig. Dort könnte auch der Maibaum stehen, die gegenüberliegende Fläche könnte als eine Art Festwiese genutzt werden.

Auch um die Entwicklung des KJF-Areals ging es bei dem Spaziergang: Den dortigen Nikolaus-Markt mit Café wird es in Zukunft unter anderem nicht mehr geben. Foto: Peter Wieser

Wie sieht das mit dem KJF-Areal aus und was verbindet die Dürrlauingerinnen und Dürrlauinger mit diesem? Mit den dortigen Handwerksbetrieben und Einkaufsmöglichkeiten, der Gärtnerei, der Wäscherei oder der Schusterei sei dieses in gewisser Weise ebenfalls ein Treffpunkt gewesen. Der aber sei in den vergangenen Jahren komplett verloren gegangen, nachdem vieles nicht mehr in dieser Form vorhanden gewesen sei, meinte eine Bürgerin. Dazu zählt künftig auch der Nikolausmarkt mit seinem Café, welches unter anderem regelmäßig von älteren Menschen genutzt und ebenso zum Mittagstisch gut angenommen wird. Bis zum September 2026 soll er nach Burgau in die ehemaligen Räume der VR-Bank umgezogen sein.

Vertreter der Promus Unternehmensgruppe wollten Ideen zum KJF-Gelände hören

Unter den Teilnehmenden bei dem Dorfspaziergang waren auch Vertreter der Promus Unternehmensgruppe: Man nehme gerne auf, was sich die Bürgerinnen und Bürger wünschten. Es gebe verschiedene Ideen, Entsprechendes – auch was die Nahversorgung betreffe – anzubieten. Was waren solche Wünsche und Vorstellungen an dem Freitag? Ein Bürger meinte: „Auf dem Gelände würden sich Wohnen und Neuansiedlung von Gewerbe, in der Art wie früher, optimal anbieten – mit Wohnraum in Richtung Süden und passend zum Ortsbild, die Gewerbegebäude in Richtung Norden.“

Zur Sprache kamen auch Einrichtungen wie eine Seniorenwohnanlage, Unterkünfte, beispielsweise eine Art Jugendherberge in Verbindung mit Legoland, oder ein Ausbildungsstandort für die Hotellerie. Stefanie Seeholzer betonte: Wichtig sei, im Dialog die richtigen Weichen zu stellen und bisherige Infrastrukturen in künftige Konzepte einfließen zu lassen. Die Gemeinde könne darauf Einfluss nehmen, was ortsverträglich sei, und in Verbindung dazu auch die Innenentwicklung des Ortes mit einbeziehen und die Ortsmitte stärken.

Für ihr Innenentwicklungskonzept erhält die Gemeinde Dürrlauingen eine nicht unerhebliche Förderung. Der Gemeinderat wird sich in seinen kommenden Sitzungen mit den jeweiligen Themen und gesammelten Vorschlägen auseinandersetzen und dann die weiteren Schritte, auch in Verbindung mit Workshops, angehen.